قبل مواجهة برشلونة.. تفاصيل مران الأهلي اليوم بمعسكر إسبانيا

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم في المعسكر الإعدادي المقام حاليًّا بإسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

بدأ المران بجلسة سريعة بين الحسين عموتة، المدير الفني، واللاعبين، حرص خلالها على شرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية المهمة.

ثم انطلق المران بفقرات بدنية متنوعة تحت قيادة مخطط الأحمال، أعقبتها فقرة تدريبات خاصة بالكرة.

فيما خاض حراس مرمى الفريق محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، تدريبات قوية تحت قيادة مدرب الحراس.

ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى يوم 20 أغسطس الجاري، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وسيكون ختام المعسكر بمواجهة بين الأهلي وبرشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، على لقب كأس «خوان جامبر».