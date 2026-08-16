قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يتعادل مع مودرن سبورت 2-2 في ختام ودياته استعدادًا للموسم الجديد
حمزة عبدالكريم يسجل هدف التقدم لـ برشلونة في شباك بازل ودياً
سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترفض موقف إسرائيل من خارطة طريق غزة
زفاف بعيدًا عن الأضواء.. تفاصيل حفل كريستيانو رونالدو وجورجينا في البرتغال
حمزة عبد الكريم يسجل هدف تقدم برشلونة على بازل السويسري
سعر الدولار اليوم يتراجع أمام الجنيه.. اعرف آخر الأسعار
محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء الجدد: المواطن أولًا.. وبصمة رئيس الحي يجب أن تظهر في الشارع
عدد الوفيات ارتفع إلى 10.. تفاقم حصيلة أضرار أمطار تشيبا في اليابان
نشأت الديهي يطالب الحكومة بكشف حقيقة أرقام الديون: «الصمت يفتح الباب للتأويلات»
أرسنال بطلا لكأس الدرع الخيرية بعد اكتساج مانشستر سيتي بثلاثية
نيوكاسل يونايتد يتوصل إلى إتفاق لضم عمار ديديتش من بنفيكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة برشلونة.. تفاصيل مران الأهلي اليوم بمعسكر إسبانيا

الأهلي
الأهلي
حسام الحارتي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم في المعسكر الإعدادي المقام حاليًّا بإسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

بدأ المران بجلسة سريعة بين الحسين عموتة، المدير الفني، واللاعبين، حرص خلالها على شرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية المهمة.

ثم انطلق المران بفقرات بدنية متنوعة تحت قيادة مخطط الأحمال، أعقبتها فقرة تدريبات خاصة بالكرة.

فيما خاض حراس مرمى الفريق محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، تدريبات قوية تحت قيادة مدرب الحراس.

ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى يوم 20 أغسطس الجاري، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وسيكون ختام المعسكر بمواجهة بين الأهلي وبرشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، على لقب كأس «خوان جامبر».

النادي الأهلي الأهلي الحسين عموتة محمد الشناوي مصطفى شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

الانتهاء من المقابلات الشخصية لـ636 متقدما لمسابقة القيادات المحلية والبيئية

تنفيذ خطط العمل البيئي والرقابي والتوعوي بالمحافظات

وزيرة البيئة: تنفيذ 108 حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية والخدمية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

إنتهاء المقابلات الشخصية لـ636 من المتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية بمحليات المحافظات

بالصور

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد