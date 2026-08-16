بهدف حمزة عبد الكريم.. برشلونة يكتسح بازل بخماسية وديا

حقق برشلونة الإسباني فوزًا كبيرًا على بازل السويسري بنتيجة 5-2، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن تحضيرات الفريق الكتالوني لانطلاق الموسم الجديد.

افتتح كريم أديمي التسجيل لمصلحة برشلونة في الدقيقة 34، قبل أن يتمكن بازل من إدراك التعادل عن طريق جان دوكور، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح المصري حمزة عبد الكريم في إعادة برشلونة إلى المقدمة، بعدما تابع كرة عرضية من الجهة اليسرى أرسلها أديمي، ليضعها داخل شباك الفريق السويسري في الدقيقة 48.

وكان عبد الكريم قد بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك مع انطلاق الشوط الثاني بديلًا لأنتوني جوردون.

ويعد الهدف هو الثالث للمهاجم المصري بقميص برشلونة خلال المباريات الودية استعدادًا للموسم، بعدما سجل هدفين في شباك برمنجهام الإنجليزي في ظهوره السابق.

أهداف برشلونة

وأضاف لامين يامال الهدف الثالث للفريق الكتالوني في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص كاظم أوليجبي الفارق لبازل في الدقيقة 84.

وفي الدقائق الأخيرة، حسم برشلونة المباراة تمامًا بعدما سجل جيسي بيسيو الهدف الرابع في الدقيقة 89، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويختتم الخماسية في الدقيقة 91.

ويواصل برشلونة استعداداته للموسم الجديد، حيث يلتقي الأهلي المصري يوم 19 أغسطس الجاري في مباراة كأس خوان جامبر.