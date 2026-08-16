عزيز مرقة يحيي حفلا غنائيا الليلة في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

يستعد الفنان الأردني عزيز مرقة لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الأحد 16 أغسطس، على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري متوقع من محبي الموسيقى العربية والعصرية.

ويأتي حفل عزيز مرقة ضمن البرنامج المتنوع الذي أعدته دار الأوبرا المصرية للمهرجان هذا العام، والذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم الغناء والموسيقى من مصر والوطن العربي، إلى جانب عدد من الحفلات التي تقدم أنماطًا موسيقية مختلفة، تجمع بين الموسيقى العربية والكلاسيكية والصوفية والعالمية، فضلًا عن عروض الأوركسترا والفرق الموسيقية.

تفاصيل حفل عزيز مرقة في مهرجان القلعة

وتشهد فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء على مدار أيامه إقامة حفلات غنائية وموسيقية متنوعة، إذ يتضمن برنامج المهرجان في بعض الأيام حفلين، بينما يصل العدد في أيام أخرى إلى ثلاثة حفلات، بما يمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بأكثر من تجربة فنية في الليلة الواحدة.

وأعلنت دار الأوبرا المصرية أن سعر تذكرة دخول المهرجان يبلغ 100 جنيه لليوم الواحد، مع إمكانية حجز التذاكر مسبقًا من خلال موقع «تذكرتي»، إلى جانب إتاحة التذاكر عبر شباك الحجز الموجود عند مدخل قلعة صلاح الدين.

ويعد مهرجان القلعة من أبرز المهرجانات الفنية التي تقام سنويًا في مصر، حيث نجح على مدار دوراته المختلفة في جذب جمهور واسع بفضل تنوع برنامجه واستضافة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية، إلى جانب إقامة الحفلات في أجواء مفتوحة داخل أحد أبرز المواقع الأثرية في القاهرة.

وعلى جانب آخر، يعيش عزيز مرقة حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تعاونه مع المطرب حودة في أغنية «دقة»، التي تمثل أول فيديو كليب غنائي يجمع الفنانين معًا، في تجربة موسيقية تسعى إلى تقديم مزيج مختلف بين أسلوب كل منهما.

وتجمع الأغنية بين الموسيقى العصرية التي يقدمها عزيز مرقة، والتي تميل إلى أجواء الديسكو والإيقاعات الحديثة، وبين الطابع الشعبي المصري الذي يتميز به حودة، لتقدم الأغنية توليفة موسيقية تجمع بين لونين مختلفين في تجربة واحدة.

وجاءت أغنية «دقة» من كلمات أحمد الجوكر، وألحان عزيز مرقة، بينما تولى ماهر الملاخ مهمة التوزيع الموسيقي، وأخرج الفيديو كليب نيروز أبو زيد، فيما تولى محمد جابر إنتاج العمل.

ويواصل عزيز مرقة من خلال حفلاته وأعماله الغنائية تقديم رؤيته الخاصة للموسيقى، التي تعتمد على المزج بين الألوان الموسيقية الحديثة والتجارب المختلفة، وهو ما جعله يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في مصر والوطن العربي.

ويترقب جمهور مهرجان القلعة الليلة لقاء عزيز مرقة على خشبة المسرح، للاستمتاع بمجموعة من أبرز أغنياته، في واحدة من الحفلات التي تجمع بين أجواء الموسيقى الحية والموقع الأثري المميز الذي يحرص المهرجان على استثماره سنويًا لتقديم تجربة فنية وثقافية مختلفة للجمهور.