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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية أوكرانيا واليونان يبحثان تطورات الأوضاع الأمنية في البحر الأسود

وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها
وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها
أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، أنه أجرى محادثات هاتفية مع نظيره اليوناني جورج جيرابيتريتس، تصدرتها مناقشة الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأسود.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني -عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأحد- "لفت انتباه نظيري بشكل خاص إلى الملف الأمني في البحر الأسود".

وقال: "تبادلنا وجهات النظر حول الوضع الراهن وأبرز الأولويات في مسار التعاون الثنائي والتنسيق الدولي الأوسع، واتفقنا على إبقاء قنوات التواصل وثيقة ومستمرة".

وأضاف أنه أطلع نظيره اليوناني على الاحتياجات الملحة لأوكرانيا من أنظمة الدفاع الجوي، مؤكدا الحاجة إلى حماية الأجواء الأوكرانية واعتبارها أولوية عاجلة.

وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها اليوناني جورج جيرابيتريتس

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