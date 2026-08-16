التحفظ على تروسيكل بشارع اللبيني في الهرم أثناء إلقاء المخلفات

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتعامل الحاسم والتصدي لظاهرة عربات "الكارو" والتروسيكلات التي تقوم بإلقاء أتربة ومخلفات البناء بالشارع العام بنطاق أحياء المحافظة.

ووجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، مديري قطاعات النظافة بتكثيف المرور الميداني والمتابعة الدورية لرصد أي مخالفات وإعادة الانضباط للشارع.

وبناء على هذه التعليمات، تمكن محمد إبراهيم، مدير نظافة الهرم، من ضبط والتحفظ على "تروسيكل" أثناء قيام سائقه بتفريغ المخلفات بشارع اللبيني الرئيسي بنطاق حي الهرم.

وعلى الفور، وجه رئيس هيئة النظافة بالتنسيق مع اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، لإيداع التروسيكل المضبوط بمخازن الحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المالك لردع المخالفين ومنع تكرار هذه الممارسات المشوهة للمظهر الحضاري.