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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين وتزيل تراكمات القمامة بالأحياء

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

نفذّت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملات مكثفة ومكبرة استهدفت رفع القمامة والمخلفات والاستجابة الفورية لعدد من الشكاوى التي تم رصدها بعدد من أحياء المحافظة، وذلك في إطار التفاعل السريع مع ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين.

وجاءت الحملات بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، برصد وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها ميدانياً، حيث كلف اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة،  محمد زكي، مدير عام الهيئة، بسرعة التحرك والمتابعة الميدانية للبلاغات والنقاط المحددة.

واستهدفت الحملات الاستجابة للشكاوى الواردة في الأماكن التالية:

-حي الوراق: التعامل السريع مع شكوى سكان شارع ترعة السواحل، ورفع كافة التراكمات والمخلفات وتطهير الموقع.

-حي المنيرة الغربية: رفع المخلفات بالكامل ونظافة المنطقة الواقعة تقاطع شارع البوهي مع البصراوي.

-حي إمبابة: إنهاء أسباب شكوى المواطنين بشارع القومية العربية وإعادة الانضباط والنظافة للشارع.

-حي العجوزة: تنفيذ حملة نظافة شاملة لرفع التراكمات بشارع ترعة الزمر بنطاق أرض اللواء ويمين المحور، بالإضافة إلى شارع عبد المنعم سند.

وتأتي هذه الجهود المتواصلة في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة، وتحسين الرؤية البصرية، والحفاظ على المظهر الحضاري والأستالي بكافة قطاعات وأحياء الجيزة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

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