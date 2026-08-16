نقص الوزن وسوء النظافة.. ضبط 8 مخابز بلدية خلال حملة تموينية مكبرة برشيد في البحيرة

شنت إدارة تموين رشيد بمحافظة البحيرة، حملة رقابية مكبرة على المخابز والأنشطة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من وصول الخبز البلدي المدعم للمواطنين بالمواصفات والأوزان المقررة.

وأسفرت الحملة، التي جاءت تحت إشراف الأستاذ منتصر النحاس، مدير إدارة تموين رشيد، عن ضبط 6 مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، بفارق وصل إلى 18 جرامًا في الرغيف الواحد، بما يخالف المواصفات والأوزان المقررة للخبز البلدي المدعم.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبز بلدي بسبب تدني مستوى النظافة العامة، وعدم نظافة الأدوات وأواني العجين المستخدمة في عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى ضبط مخبز آخر لعدم إعلانه للمواطنين عن سعر ووزن الرغيف الرسمي.

ونُفذت الحملة برئاسة الأستاذ أحمد الشناط، رئيس الرقابة، وبمشاركة مفتشي الإدارة الأستاذ عبد المحسن فوزي والأستاذ سعد الجندي، حيث جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالتها إلى جهات التحقيق.