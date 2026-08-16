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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 5 أشخاص بينهم صغيرة في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

أصيب 5 أشخاص، بينهم صغيرة بإصابات متفرقة، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الأجهزة الأمنية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي عند الكيلو 130 بالطريق الصحراوي، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإدارة العامة للمرور، يرافقهم عدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة آية الله مجدي مصطفى محمود، 34 عامًا، مقيمة بالنزهة الجديدة بمصر الجديدة، باشتباه كسر بالحوض وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، والطفلة للا محمد محمود حسن، 6 سنوات، بكدمة شديدة أسفل العين اليسرى.

كما أصيب أمنية هشام محمد، 21 عامًا، بسحجات متفرقة بالجسم، ونورهان هشام محمد، 24 عامًا، بكدمة بالساق اليمنى، ولمياء عبد السلام محمد، 53 عامًا، بسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بالقاهرة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما تولى رجال المرور، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، رفع آثار الحادث والسيارتين من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية ومنع حدوث تكدسات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

البحيرة محافظة البحيرة اسعاف حادث تصادم

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