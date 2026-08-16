كان ماشى عكس.. القبض على قائد توك توك صدم طالبا بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بأحد الأشخاص ولواذه بالفرار بالبحيرة .
بالفحص أمكن تحديد الشخص المصاب الظاهر بمقطع الفيديو (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) وبسؤاله قرر بأنه حال عبوره الطريق المشار إليه بتاريخ 7 /الجارى فوجئ بقيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الإتجاه بأحد الشوارع بذات الدائرة محل سكنه ، والإصطدام به ولاذ بالفرار .
أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .
تم التحفظ على المركبة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .