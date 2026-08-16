بسبب فرش أسماك .. القبض على طرفى مشاجرة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر "بدون ملابس علوية" بممارسة أعمال البطلجة والتعدى على المارة والتلويح بإشارات خادشة للحياء العام بأحد الشوارع بالقاهرة .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 أغسطس الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة السلام أول بين طرف أول :(بائع متجول) وطرف ثان :(مالك محل هواتف محمولة ، عامل بالمحل "يحمل جنسية إحدى الدول") جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، وذلك لإعتراض الطرف الثانى على قيام الطرف الأول بإفتراش أسماك أمام المحل المملوك للثانى وعدم تمكين الزبائن من دخول المحل ، على إثر ذلك تعدى الطرفين على بعضهما بالضرب بالأيدى .

وتم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.