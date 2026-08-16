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ملف غزة وباقي التحديات.. الرئيس السيسي يستقبل كوشنر لبحث التطورات بالمنطقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ملف غزة وباقي التحديات.. الرئيس السيسي يستقبل كوشنر لبحث التطورات بالمنطقة

مباحثات مصرية أمريكية
مباحثات مصرية أمريكية
ملك ريان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقاء تناول عدداً من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية وقطاع غزة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة.

وخلال اللقاء، نقل كوشنر تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس السيسي، الذي أعرب بدوره عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين القاهرة وواشنطن، مؤكداً أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين. 

وتطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، مع التشديد على أهمية تسوية الأزمات المختلفة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما احتلت “القضية الفلسطينية وملف غزة” جانباً رئيسياً من المباحثات؛ إذ شدد الجانبان على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد. 


من جهته، ثمّن جاريد كوشنر الدور المصري في الملفات الإقليمية، وأشاد بالتنسيق الوثيق بين القاهرة وواشنطن.

وأكد أن مصر تمثل شريكاً محورياً للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، مقدرا الجهود المصرية في دعم السلم والاستقرار. 


ويأتي اللقاء؛ في ظل تحركات إقليمية ودولية مكثفة بشأن مستقبل قطاع غزة وسبل تثبيت وقف الحرب، ما يعكس استمرار الدور المصري في الاتصالات المتعلقة بالتهدئة والقضية الفلسطينية.

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