سلاف فواخرجي لـ "صدي البلد": فخورة بنجاح «أرض الملائكة» وأحب الأعمال الإنسانية.. فيديو

أعربت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها وفخرها بالنجاح الذي حققه فيلمها الإيراني «أرض الملائكة»، مؤكدةً أن التجربة تمثل محطة مهمة في مشوارها الفني، خاصة أنها تخوض من خلالها أولى تجاربها في السينما الإيرانية، وذلك خلال ندوة تكريمها التي أقامها موقع «صدى البلد» الإخباري.

وتحدثت سلاف فواخرجي خلال الندوة عن تجربتها في الفيلم، مشيرة إلى أنها تميل بشكل خاص إلى الأعمال التي تحمل أبعادًا إنسانية وتتناول مشاعر الإنسان وقدرته على مواجهة الظروف الصعبة والتشبث بالأمل والحياة.

وأكدت سلاف فواخرجي أن الأعمال الإنسانية تحظى بمكانة خاصة لديها، موضحة أن الفنان يبحث دائمًا عن العمل الذي يترك أثرًا لدى الجمهور، ولا يقتصر تأثيره على الترفيه فقط، وهو ما وجدته في تجربة «أرض الملائكة».

وتأتي مشاركة سلاف في الفيلم باعتبارها أول تجربة لها في السينما الإيرانية، في خطوة جديدة ضمن مسيرتها الفنية التي قدمت خلالها العديد من الأعمال المتنوعة في الدراما والسينما.

فيلم «أرض الملائكة»، ويحمل بالفارسية اسم «سرزمين فرشته‌ها»، هو عمل إيراني درامي إنساني من تأليف وإخراج بابك خواجه پاشا، وإنتاج منوچهر محمدی، وتبلغ مدة عرضه نحو 120 دقيقة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار إنساني حول امرأة تواجه ظروفًا وتحديات صعبة، لكنها تنجح من خلال الحب والمقاومة والإصرار على الحياة في صناعة المعجزات والتأثير في الأشخاص المحيطين بها، في معالجة تركز على قوة الإنسان وقدرته على تجاوز المحن.

وتجسد سلاف فواخرجي أحد الأدوار الرئيسية في الفيلم، قدمت من خلاله تجربة فنية مختلفة على مستوى اللغة والثقافة

وحقق الفيلم نجاحًا لافتًا خلال مشاركته في الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان فجر السينمائي الدولي في إيران، حيث حصل على جائزة «العنقاء البلورية» لأفضل فيلم، كما نال مخرجه بابك خواجه پاشا جائزة أفضل إخراج.

ولم يتوقف النجاح عند الجانب الفني للفيلم، إذ حصلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في «أرض الملائكة»، لتضيف بذلك إنجازًا جديدًا إلى مسيرتها الفنية، ولتؤكد حضورها في تجربة سينمائية مختلفة خارج إطار السينما العربية.

وتعد مشاركة سلاف فواخرجي في «أرض الملائكة» تجربة بارزة في مسيرتها، خاصة مع حصول الفيلم على عدد من الجوائز المهمة في مهرجان فجر، أحد أبرز المهرجانات السينمائية في إيران.



