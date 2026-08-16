سبيكة10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم بعد الارتفاع

بدأ المعدن الأصفر الثمين موجة الارتفاع المترقبة منذ فترة، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر على كافة الأعيرة خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأمر الذي ساعد على زيادة تسعير الذهب.

ويتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب وسعر عيار21 الأكثر طلباً ، ونستعرض لكم أسعار السبائك الذهب في مصر والتي تبدأ من جرام وخاصة سعر سبيكة 5 جرام وسعر سبيكة 10 جرام الأكثر تداولاً وطلباً..

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

سجل سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام اليوم بالصاغة والمحلات، 7324 جنيها للشراء

سعر سبيكة 2.5 جرام

بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام اليوم بالصاغة عيار 24، حوالي 18122 جنيها للشراء.



سعر سبيكة 5 جرام

وصل سعر سبيكة ذهب وزن 5 جرام من اليوم بالصاغة والمحلات حوالي 36120 جنيه للشراء.

سعر سبيكة ذهب 10 جرام

سجل سعر سبيكة وزن 10 جرام اليوم بالصاغة ، 72 ألفا و210 جنيهات للشراء.

سعر سبيكة ذهب 20 جرام

وصل سعر سبيكة 20 جرام عيار 24 اليوم بالمحلات، حوالي 144 ألفا و380 جنيها للشراء.

سعر سبيكة ذهب 50 جرام

كما بلغ سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام اليوم فى مصر حوالي 360 ألف و800 جنيها للشراء.



سعر سبيكة وزن 31.1 جرام

سجل سعر أونصة الذهب في مصر، والتي تعادل سبيكة وزن 31.1 جرام من الذهب الخالص عيار 24 حوالي 224 ألفا و479 جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم فى مصر ويزن 8 جرامات عيار 21، حوالي 50576 جنيها للشراء بالمصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4376 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18





سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5353 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21



سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6245 جنيهًا بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7137 جنيهًا للشراء.

احذروا سبائك الذهب البلدي

انتشرت في السوق المصرية عروض لبيع ما يُعرف بـ«سبائك الذهب البلدي» بأسعار قد تبدو أقل من أسعار السبائك الرسمية. وحذر المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، من اعتبار هذه السبائك بديلًا مكافئًا للسبائك الاستثمارية الرسمية.



وأوضح إمبابي أن المخاطر الأساسية لا ترتبط بالضرورة بكون الذهب الموجود داخل السبيكة مغشوشًا، وإنما بغياب منظومة الدمغ والتوثيق والتتبع التي توفر حماية أكبر للمستهلك.

سبائك غير مدموغة

قال إمبابي إن مصطلح «السبيكة البلدي» ليس تصنيفًا رسميًا لأحد أعيرة الذهب، وإنما وصف متداول في السوق لسبائك ذهبية غير مدموغة، غالبًا ما تنتج عن صهر الذهب الكسر والمشغولات القديمة وإعادة تشكيله في صورة كتلة أو سبيكة.

وأوضح أن الصهر وإعادة التشكيل في حد ذاتهما جزء طبيعي من دورة صناعة الذهب، حيث يُجمع الذهب القديم ويُصهر ويُحلل لتحديد نسبة الذهب الخالص فيه، قبل ضبط العيار وفق الغرض التصنيعي ودخوله في تصنيع منتجات تخضع للفحص والدمغ.



وأكد أن الفارق الأساسي يكمن في أن وجود الذهب غير المدموغ ضمن دورة الإنتاج كخام يختلف تمامًا عن طرحه للمستهلك النهائي باعتباره سبيكة استثمارية مكتملة المواصفات.



