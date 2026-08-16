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رئيس المقاولون يكشف مفاجأة عن نسبة ناديه من انتقال محمد صلاح لـ طرابزون
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس المقاولون يكشف مفاجأة عن نسبة ناديه من انتقال محمد صلاح لـ طرابزون

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

أكد محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، أن النادي لم يحقق أي استفادة مالية من انتقال محمد صلاح، نجم الفريق السابق، إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، مشيرًا إلى أن اللاعب رحل في صفقة انتقال حر، بعدما انتهت علاقته بناديه السابق.

وأوضح رئيس نادي المقاولون العرب، في تصريحات إذاعية، أن النادي كان من الممكن أن يحصل على عائد مالي حال انتقال محمد صلاح من المقاولون العرب إلى نادٍ آخر مقابل رسوم انتقال، إلا أن انتقاله إلى طرابزون سبور جاء دون مقابل مادي، وهو ما حال دون استفادة النادي ماليًا من الصفقة.

وقال محسن صلاح: «كنا سنستفيد ماديًا حال بيع محمد صلاح إلى نادٍ آخر، لكن اللاعب انتقل إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر».

  ارتباط محمد صلاح بالمقاولون العرب مكسب للنادي

 

ورغم عدم حصول المقاولون العرب على مقابل مالي من انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، شدد محسن صلاح على أن القيمة التي حققها اللاعب للنادي تتجاوز الجانب المالي، مؤكدًا أن ارتباط اسم أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية والعالمية بنادي المقاولون العرب يمثل مكسبًا كبيرًا للنادي.

وأضاف رئيس المقاولون العرب: «يكفي ارتباط اسم محمد صلاح بنادي المقاولون العرب كلاعب بدأ مسيرته معنا، ولا يهمنا المقابل المادي».

وأشار إلى أن محمد صلاح أصبح أحد أبرز اللاعبين الذين خرجوا من قطاع الناشئين بالنادي، بعدما بدأ مسيرته داخل المقاولون العرب، قبل أن يخوض تجربة الاحتراف الأوروبي التي أسهمت في وضع اسمه ضمن أبرز نجوم كرة القدم على مستوى العالم.

وأكد محسن صلاح أن نجاح محمد صلاح على الصعيد الدولي انعكس بصورة إيجابية على نادي المقاولون العرب، خاصة فيما يتعلق بصورة النادي وقدرته على تقديم المواهب الشابة وتأهيلها للانتقال إلى مستويات أعلى من المنافسة.

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