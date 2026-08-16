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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصحافة التركية تحتفي بظهور محمد صلاح الأول مع طرابزون سبور: أضاف الإثارة والخطورة

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

حظي الظهور الرسمي الأول للنجم المصري محمد صلاح بقميص طرابزون سبور باهتمام واسع من وسائل الإعلام التركية، التي أشادت بالتأثير المباشر لقائد منتخب مصر عقب مشاركته أمام قاسم باشا، رغم انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 في الجولة الافتتاحية من الدوري التركي موسم 2026-2027.

وبدأ صلاح المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به المدير الفني فاتح تكه في الدقيقة 58 بدلًا من متيهان ميمار أوغلو، ليسجل بذلك ظهوره الرسمي الأول مع الفريق التركي.

 

«صلاح أثار ضجة في طرابزون»

أشادت صحيفة «صباح» بالمستوى الذي قدمه محمد صلاح خلال الدقائق التي شارك فيها، معتبرة أن النجم المصري لفت الأنظار سريعًا رغم عدم قدرة طرابزون سبور على الحفاظ على تقدمه.

وأكدت الصحيفة أن جماهير طرابزون سبور أبدت حماسًا كبيرًا تجاه صلاح، مشيرة إلى أن اسمه تردد في المدرجات خلال المباراة، في ظل الترقب الكبير لظهوره الأول مع الفريق.

 

دخول صلاح أعاد الحياة لهجوم طرابزون

من جانبها، رأت صحيفة «ستار» أن دخول محمد صلاح منح هجوم طرابزون سبور دفعة واضحة، لكنه لم يكن كافيًا لمنح الفريق النقاط الثلاث.

أما صحيفة «فاناتيك»، فأشارت إلى أن صلاح ظهر في أكثر من لقطة خطرة، من بينها استقباله كرة عرضية عند القائم البعيد قبل أن يسدد خارج المرمى، إلى جانب صناعته فرصة أخرى من الجبهة اليمنى لم يستغلها زميله بالشكل المطلوب.

 

«وجوده جعل المباراة أكثر جمالًا»

وقدم الكاتب محمد أيان، عبر صحيفة «حرييت»، قراءة فنية إيجابية للغاية لمشاركة صلاح، معتبرًا أن دخوله جعل المباراة أكثر إثارة.

وأشار إلى أن صلاح شكل خطورة حتى عندما لم يكن مستحوذًا على الكرة، بينما ظهر بشكل أكثر تأثيرًا بمجرد وصول الكرة إلى قدميه.

وأضاف أن تسديدة صلاح من زاوية صعبة في الدقيقة 77 شكلت فرصة خطيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على حاجة اللاعب إلى بعض الوقت للتأقلم مع زملائه الجدد.

 

صلاح رفع سرعة طرابزون

وذهبت قراءة فنية أخرى نشرتها «فاناتيك» إلى أن مشاركة صلاح ساهمت في زيادة سرعة طرابزون سبور، خاصة في الهجمات المنظمة والتحولات السريعة.

وأوضحت أن صلاح بدأ من الجناح الأيمن قبل أن يتحرك إلى العمق في بعض المواقف، مستغلًا المساحات الموجودة في دفاع قاسم باشا، وهو ما منح الفريق التركي حلولًا هجومية إضافية.

وخلصت الصحيفة إلى أن تعادل طرابزون سبور في بداية الموسم قد يمثل نتيجة مخيبة من ناحية النقاط، لكنه في الوقت نفسه يحمل مؤشرات إيجابية، خاصة بعد الظهور الأول لمحمد صلاح وقدرته على إضافة السرعة والخطورة إلى الفريق.

وبذلك، ورغم عدم تسجيله أو صناعته هدفًا في ظهوره الأول، ترك محمد صلاح انطباعًا إيجابيًا لدى الصحافة التركية، التي ترى أن تأقلمه الكامل مع زملائه قد يمنح طرابزون سبور قوة هجومية أكبر خلال المباريات المقبلة.

محمد صلاح طرابزون سبور منتخب مصر قاسم باشا الدوري التركي

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