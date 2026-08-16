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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد صلاح يبدأ تجربته مع طرابزون سبور .. والمدرب: غيّر طريقة لعب الفريق

محمد صلاح
محمد صلاح
رحمة سمير

كشف مذيعو برنامج «صباح الخير يا مصر» تفاصيل الظهور الأول للنجم المصري محمد صلاح بقميص فريق طرابزون سبور التركي، خلال مواجهة قاسم باشا في الدوري التركي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأوضح مذيعو البرنامج أن محمد صلاح بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 58، ويخوض نحو 30 دقيقة في أول ظهور له مع الفريق التركي.

وأشاروا إلى أن صلاح لمس الكرة 35 مرة خلال فترة مشاركته، وسدد 4 كرات، إلى جانب نجاحه في تنفيذ مراوغة، مؤكدين أن تقييم التجربة من المباراة الأولى لا يزال مبكرًا، خاصة أن اللاعب يحتاج إلى مزيد من الوقت للانسجام مع زملائه وطريقة لعب الفريق.

مدرب طرابزون يشيد بتأثير محمد صلاح

ولفت مذيعو البرنامج إلى تصريحات المدير الفني لطرابزون سبور، فاتح تيكي، عقب المباراة، والتي أكد خلالها أن طريقة لعب الفريق اختلفت بعد نزول محمد صلاح إلى أرض الملعب.

وأضافوا أن المدرب رأى في الوقت نفسه أن فريقه كان قادرًا على حسم المباراة مبكرًا، معتبرًا أن التعادل أمام قاسم باشا يمثل فقدان نقطتين.

«صباح الخير يا مصر»: لا يجب الحكم على صلاح من مباراة واحدة

وأكد مذيعو البرنامج أن الظهور الأول لمحمد صلاح مع طرابزون سبور يجب التعامل معه باعتباره بداية مشوار جديد، وليس معيارًا للحكم على شكل تجربته مع الفريق.

وأشاروا إلى أن صلاح لا يزال في مرحلة التعرف على زملائه والانسجام مع الفريق، متوقعين أن يظهر بصورة أفضل مع مرور المباريات.

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