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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التحالف الوطني يواصل تنفيذ قوافل المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة ببني سويف

مبادرة "إيد واحدة" ببني سويف
مبادرة "إيد واحدة" ببني سويف
رحمة سمير

قال محمد حفيظ، مراسل "إكسترا نيوز" من بني سويف، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق قافلة مبادرة «إيد واحدة» بقرية باروط، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات والمساعدات للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف حفيظ أن القافلة تشمل مساعدات غذائية وتوزيع أطنان من اللحوم والحقائب المدرسية والألعاب للأطفال، إلى جانب خدمات طبية مجانية في مختلف التخصصات وصرف العلاج، واستقبال طلبات توفير الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية، وإجراء عمليات للقدم السكري والعيون والقلب.

وأوضح أن القافلة تتضمن أيضاً ندوات للتوعية بسرطان الثدي وتنظيم الأسرة، فضلاً عن أنشطة للتمكين الاقتصادي ودعم المرأة، في إطار تكاتف مؤسسات التحالف الوطني لتلبية احتياجات أهالي القرية ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

التحالف الوطني قوافل المرحلة الثالثة مبادرة إيد واحدة بني سويف إكسترا نيوز

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