قافلة "زاد العزة" الـ238 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العريش، إن شاحنات المساعدات الإنسانية المصرية تواصل التوجه إلى قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم، بعد انطلاقها من المراكز اللوجستية واصطفافها أمام معبر رفح تمهيدًا لعبورها في أفواج متتالية.

وأوضح إبراهيم أن القافلة رقم 238 من سلسلة قوافل "زاد العزة"، التي ينظمها الهلال الأحمر المصري، تحمل سلالًا غذائية ودقيقًا ومستلزمات طبية وأدوية، إلى جانب مواد بترولية مخصصة لتشغيل المرافق الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات داخل القطاع.

وأضاف أن حركة إجلاء الجرحى والمرضى متوقفة في الاتجاهين، رغم استمرار عمل معبر رفح من الجانبين المصري والفلسطيني، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح اليوم بخروج دفعات جديدة من المصابين لتلقي العلاج.