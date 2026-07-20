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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قافلة "زاد العزة" الـ238 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
البهى عمرو

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العريش، إن شاحنات المساعدات الإنسانية المصرية تواصل التوجه إلى قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم، بعد انطلاقها من المراكز اللوجستية واصطفافها أمام معبر رفح تمهيدًا لعبورها في أفواج متتالية.

وأوضح إبراهيم أن القافلة رقم 238 من سلسلة قوافل "زاد العزة"، التي ينظمها الهلال الأحمر المصري، تحمل سلالًا غذائية ودقيقًا ومستلزمات طبية وأدوية، إلى جانب مواد بترولية مخصصة لتشغيل المرافق الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات داخل القطاع.

وأضاف أن حركة إجلاء الجرحى والمرضى متوقفة في الاتجاهين، رغم استمرار عمل معبر رفح من الجانبين المصري والفلسطيني، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح اليوم بخروج دفعات جديدة من المصابين لتلقي العلاج.

قطاع غزة غزة زاد العزة المساعدات الغذائية القاهرة الإخبارية

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