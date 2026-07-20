وزيرا خارجية مصر والأردن: يتعين الاتفاق على ترتيبات المرحلة الثانية بشأن غزة وانسحاب إسرائيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي قال لنظيره الأردني، أننا ندين الاعتداءات الإيرانية على المملكة ونؤكد ضرورة خفض التصعيد، وندعم الإجراءات التي يتخذها الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره وحماية سيادته.

وأكد وزير خارجية مصر رفض مصر القاطع لأي اعتداء يمس أمن وسيادة الدول العربية.

وأكد وزيرا خارجية مصر والأردن، على أهمية الوقف الفوري للأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع، وعلى ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية للحفاظ على أمن المنطقة.

وشدد وزيرا خارجية مصر والأردن، على أهمية استكمال استحقاقات المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة، ويتعين الاتفاق على ترتيبات المرحلة الثانية بشأن غزة وانسحاب إسرائيل.