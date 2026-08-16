أرخص علبة حلاوة المولد تبدأ من كام؟.. قائمة الأسعار الكاملة الشعبي والمحال الكبرى

مع اقتراب موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2026، تتجه أنظار ملايين المواطنين في مصر للبحث عن أحدث أسعار حلاوة المولد النبوي 2026، وسط تباين ملحوظ في الأسعار بين المحال الكبرى والأسواق الشعبية، وتتصدر مؤشرات البحث محركات جوجل رغبةً في معرفة أسعار العلب المشكلة وأسعار الحلوى بالمكسرات والأصناف الفردية، مع حرص الأسر المصرية على شراء حلاوة المولد رغم اختلاف الأوزان والمكونات والماركات هذا العام.

موعد المولد النبوي الشريف 2026

يوافق المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريا، وفقا للحسابات الفلكية، يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول.

ومن المتوقع أن تكون المناسبة إجازة رسمية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، وكذلك العاملين بالقطاعين العام والخاص، على أن يتم تحديد الموعد رسميا وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء.



أسعار حلاوة المولد النبوي 2026

تتفاوت أسعار حلوى المولد هذا العام بشكل ملحوظ، إذ تبدأ بعض الأصناف بأسعار اقتصادية، بينما ترتفع تكلفة العلب الفاخرة التي تحتوي على كميات كبيرة من الفستق والبندق والكاجو واللوز، وقد تصل بعض التشكيلات إلى نحو 2000 جنيه.

تختلف أسعار حلوى المولد النبوي بحسب الصنف والحجم، كما توفر بعض محال الحلويات إمكانية اختيار محتويات العلبة وفقًا لرغبة العميل والميزانية المتاحة، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

-الباكت الفستقية الكبير: 170 جنيها.

-الباكت البندقية الكبير: 140 جنيها.

-الكاجو: 110 جنيهات.

-اللوزية: 90 جنيهًا.

-علف الفول الكبير: 50 جنيها.

-علف السمسم: 45 جنيها.

-علف الحمص: 40 جنيها.

-ملبن حبل عين الجمل «ربع»: 90 جنيها.

-ملبن رش المكسرات الكبير: 55 جنيها.

-ملبن الجيلي والسادة: 35 جنيها.

-قشطة نوتيلا: 65 جنيها.

-قشطة لوتس: 60 جنيها.

أسعار حلوى المولد في حلو الشام 2026

تختلف أسعار علب حلوى المولد في حلو الشام وفقا لحجم العلبة والأصناف الموجودة بداخلها، وتبدأ أسعار بعض التشكيلات من:

-العلبة المشكلة الاقتصادية وزن كيلو جرام: 150 جنيها.

-العلبة المتوسطة وزن 2 كيلو جرام: من 300 إلى 350 جنيها.

-العلبة الفاخرة وزن 2 كيلو جرام، والتي تحتوي على المكسرات: نحو 450 جنيها.

-العلبة الكبيرة وزن 3 كيلو جرامات، وتضم تشكيلة من المكسرات: نحو 650 جنيها.

أسعار حلوى المولد في إيتوال 2026

تقدم إيتوال عددا من علب حلوى المولد بأحجام مختلفة، وتأتي الأسعار وفقا لعدد القطع على النحو التالي:

-علبة «برايم» 10 قطع: 125 جنيها.

-علبة «برايم» 18 قطعة: 250 جنيها.

-علبة «برايم» 27 قطعة: 430 جنيها.

-علبة «برايم» 36 قطعة: 625 جنيها.

-علبة «برايم» 48 قطعة: 790 جنيها.