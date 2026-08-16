قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حج القرعة 2027.. طرق التقديم من المنزل والشروط والضوابط بالتفصيل
إقبال كثيف على عضوية الأهلي بالمنصورة الجديدة.. والنادي يدرس إغلاق المرحلة الأولى
جريمة أخلاقية .. ماذا حدث للفتاة العشرينية على يد الخفير المُتصابي بالغربية؟
القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين
أحمد حسن: الزمالك يطلب مهلة من «صلاح مصدق» لسداد مستحقاته بسبب الأزمة المالية
خريجون بلا تكليف ووحدات بلا أطقم.. تحرك برلماني عاجل لحل أزمة خريجي الفرق الطبية
الزمالك يصدم «بيزيرا» بقرار مُفاجئ .. العودة للقاهرة أولًا قبل حسم مصيره
3 لاعبين يُثيرون الجدل داخل الأهلي .. عرض للرحيل ومفاوضات مستمرة
فى ذكراه .. قصة أغلى مطرب فى زمنه صالح عبد الحي
أرخص علبة حلاوة المولد تبدأ من كام؟.. قائمة الأسعار الكاملة الشعبي والمحال الكبرى
شوبير يكشف كواليس مثيرة في اختبارات الحكام.. رسوب جماعي واعتداء داخل الاختبار
أحمد حسن: الزمالك يرفض رحيل بيزيرا ويتمسك بعودته للقاهرة قبل حسم مستقبله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أرخص علبة حلاوة المولد تبدأ من كام؟.. قائمة الأسعار الكاملة الشعبي والمحال الكبرى

حلوى المولد النبوي
حلوى المولد النبوي
خالد يوسف

مع اقتراب موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2026، تتجه أنظار ملايين المواطنين في مصر للبحث عن أحدث أسعار حلاوة المولد النبوي 2026، وسط تباين ملحوظ في الأسعار بين المحال الكبرى والأسواق الشعبية، وتتصدر مؤشرات البحث محركات جوجل رغبةً في معرفة أسعار العلب المشكلة وأسعار الحلوى بالمكسرات والأصناف الفردية، مع حرص الأسر المصرية على شراء حلاوة المولد رغم اختلاف الأوزان والمكونات والماركات هذا العام.

موعد المولد النبوي الشريف 2026

يوافق المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريا، وفقا للحسابات الفلكية، يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول.

ومن المتوقع أن تكون المناسبة إجازة رسمية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، وكذلك العاملين بالقطاعين العام والخاص، على أن يتم تحديد الموعد رسميا وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء.


أسعار حلاوة المولد النبوي 2026

تتفاوت أسعار حلوى المولد هذا العام بشكل ملحوظ، إذ تبدأ بعض الأصناف بأسعار اقتصادية، بينما ترتفع تكلفة العلب الفاخرة التي تحتوي على كميات كبيرة من الفستق والبندق والكاجو واللوز، وقد تصل بعض التشكيلات إلى نحو 2000 جنيه.

تختلف أسعار حلوى المولد النبوي بحسب الصنف والحجم، كما توفر بعض محال الحلويات إمكانية اختيار محتويات العلبة وفقًا لرغبة العميل والميزانية المتاحة، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

-الباكت الفستقية الكبير: 170 جنيها.

-الباكت البندقية الكبير: 140 جنيها.

-الكاجو: 110 جنيهات.

-اللوزية: 90 جنيهًا.

-علف الفول الكبير: 50 جنيها.

-علف السمسم: 45 جنيها.

-علف الحمص: 40 جنيها.

-ملبن حبل عين الجمل «ربع»: 90 جنيها.

-ملبن رش المكسرات الكبير: 55 جنيها.

-ملبن الجيلي والسادة: 35 جنيها.

-قشطة نوتيلا: 65 جنيها.

-قشطة لوتس: 60 جنيها.

أسعار حلوى المولد في حلو الشام 2026

تختلف أسعار علب حلوى المولد في حلو الشام وفقا لحجم العلبة والأصناف الموجودة بداخلها، وتبدأ أسعار بعض التشكيلات من:

-العلبة المشكلة الاقتصادية وزن كيلو جرام: 150 جنيها.

-العلبة المتوسطة وزن 2 كيلو جرام: من 300 إلى 350 جنيها.

-العلبة الفاخرة وزن 2 كيلو جرام، والتي تحتوي على المكسرات: نحو 450 جنيها.

-العلبة الكبيرة وزن 3 كيلو جرامات، وتضم تشكيلة من المكسرات: نحو 650 جنيها.

أسعار حلوى المولد في إيتوال 2026

تقدم إيتوال عددا من علب حلوى المولد بأحجام مختلفة، وتأتي الأسعار وفقا لعدد القطع على النحو التالي:

-علبة «برايم» 10 قطع: 125 جنيها.

-علبة «برايم» 18 قطعة: 250 جنيها.

-علبة «برايم» 27 قطعة: 430 جنيها.

-علبة «برايم» 36 قطعة: 625 جنيها.

-علبة «برايم» 48 قطعة: 790 جنيها.

حلاوة المولد أرخص علبة حلاوة المولد موعد المولد النبوي الشريف 2026 محال الحلويات العلب الفاخرة أسعار الحلوى بالمكسرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات

قبل إغلاق التسجيل.. تحذير مهم لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق

طهران وواشنطن

سفير سابق: تماسك المجتمع الإيراني يصعّب مهمة أمريكا.. والوساطة تتحرك عند الخطر

مبادرة "إيد واحدة" ببني سويف

التحالف الوطني يواصل تنفيذ قوافل المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة ببني سويف

بالصور

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالأعشاب؟

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد