هل شراء حلوى المولد بدعة؟.. الإفتاء توضح حكم شراء وتناول حلوى المولد النبوي

مع اقتراب المولد النبوي الشريف، يتجدد التساؤل حول هل شراء حلوى المولد بدعة؟، وهل يجوز للمسلم شراء حلوى المولد وتناولها أو إهداؤها للأهل والأصدقاء؟ ويبحث كثيرون عن حكم حلوى المولد، وحكم شراء حلاوة المولد، وهل حلوى المولد بدعة، وحكم توزيع حلوى المولد، ورأي دار الإفتاء في حلوى المولد النبوي، خاصة مع ارتباط هذه الحلوى بعادات اجتماعية منتشرة في مصر.

موعد المولد النبوي الشريف 2026 في مصر

أعلنت دار الإفتاء في بيان، يوم الأربعاء 12 أغسطس والموافق 29 من شهر صفر، تعذر رؤية هلال شهر ربيع الأول، وبذلك يكون غدا الخميس هو المتمم لشهر ربيع الأول، وبعد غدٍ الجمعة، هو أول أيام شهر ربيع الأول.

وبناءً على هذه الرؤية، فإن موعد المولد النبوي الشريف سيكون يوم الثلاثاء الموافق 12 ربيع الأول 1448 هـ - 25 أغسطس 2026م.

هل شراء حلوى المولد بدعة؟

أكدت دار الإفتاء أن إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراء الحلوى والتهادي بها جائز شرعًا، بل هو أمرٌ مستحبٌّ مندوبٌ إليه.

وأشارت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن الاحتفال بـ المولد النبوي يعد تعبيرا عن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه، ولا يعد هذا من البدعة المذمومة ولا من الأصنام في شيء.

هل شراء الحلوى يُعد احتفالًا بالمولد؟

وأضافت الإفتاء أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والفرح بها من أفضل الأعمال وأعظم القربات، ويندب إحياء هذه الذكرى بكافة مظاهر الفرح والسرور، وبكل طاعة يُتقرب بها إلى الله عز وجل.

وأشارت إلى أن الاحتفال بـ المولد يَدخُل في ذلك ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في المولد الشريف؛ فرحًا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبةً منهم لما كان يحبه.

حكم شراء وتناول حلوى المولد النبوي

واستدلت الإفتاء عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ" رواه البخاري وأصحاب السنن وأحمد.

رأي دار الإفتاء المصرية في حلوى المولد

وتابعت الإفتاء أن الزعم أن شراء الحلوى في المولد أنها أصنام، وأنها بدعة وحرام، وأنه لا يجوز الأكل منها، ولا إهداؤها: فهو كلام باطل يدل على جهل قائليه بالشرع الشريف، وضحالة فهمهم لمقاصده وأحكامه، كما أنها أقوال مبتدعة مرذولة لم يَقُلْها أحدٌ من علماء المسلمين في قديم الدهر ولا حديثه.

واختتمت الإفتاء أن شراءُ الحلوى والتهادي بها، والتوسعةُ على الأهل والعيال، وما إلى ذلك من مظاهرِ الفرح الدنيوية المباحة بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها جائزةٌ شرعًا.