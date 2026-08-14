الإفتاء توضح تفسير الآية "ولو أنهم إِذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله"

وضحت دار الإفتاء معنى الآية الكريمة رقم 64 في سورة النساء: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ﴾.

تفسير الآية "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله"

وأضافت الإفتاء، في منشور لها عبر فيسبوك، أن هذه آية مطلقة ليس لها مُقَيِّدٌ نصيٌّ ولا عقليٌّ يقصر معناها على الحياة الدنيوية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنها باقية إلى يوم القيامة.

وأوضحت الإفتاء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد فهم الصحابة من هذه الآية العموم.

وروى الطبراني في "المعجم الكبير" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "إنّ في النساء لخمسَ آياتٍ ما يَسُرُّني بهن الدنيا وما فيها، وقد علمتُ أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها.. فذكر منها قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 64]، وظاهرٌ أن سبب سروره هو أنه فهم العموم من الآية.