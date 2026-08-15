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وائل جسار ونوال الزغبي في أرقى حفلات الساحل بالمسرح الروماني | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وائل جسار ونوال الزغبي في أرقى حفلات الساحل بالمسرح الروماني | صور

نوال الزغبي ووائل جسار
نوال الزغبي ووائل جسار

أحيا نجوم النجوم وائل جسار ونوال الزغبي حفلا غنائيا ضخما في المسرح الروماني بالساحل الشمالي وسط حضور الآلاف من محبيهم الذين توافدوا علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

ويعد هذا الحفل من أرقى الحفلات التي اقيمت في صيف 2026 بالساحل الشمالي من تنظيم محمد منصور ومارسيل الزغبي وغلب عليه طابع الرقي بإشادة من كل الحضور، وقدم كل منهما خلال الحفل باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل محبيهم. 

حفلات المسرح الروماني 

ويستقبل المسرح في الحفل المقبل الموافق ٢٠ من شهر أغسطس الجاري مفاجأة كبيرة بحضور النجم حكيم، وفي اليوم التالي ٢١ أغسطس يحيي النجم رامي عياش والنجمة روبي في حفل يجمع بين الأغنية العصرية والاستعراضات المميزة، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

ويُختتم الموسم في 28 أغسطس بحفل ضخم للنجم رامي صبري، ليكون مسك الختام لسلسلة من السهرات الفنية التي تعيد للمسرح الروماني مكانته كواحد من أبرز الوجهات الترفيهية والثقافية في المنطقة.

وائل جسار نوال الزغبي المسرح الروماني الساحل الشمالي

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