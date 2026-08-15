حبس شخص في اتهامه بسرقة العقارات في 15 مايو

قررت جهات التحقيق، حبس شخص لقيامه بسرقة العقارات بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص؛ لقيامه بالدلوف داخل عدد من العقارات بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة، في محاولة لسرقتها.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 11 أغسطس الجاري، تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة مقبض الباب الخاص بالشقة محل سكنها بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بذات الدائرة)، وضبط بحوزته (الأدوات المستخدمة في الواقعة).

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله “سيء النية” (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) “أمكن ضبطه”، واتخذت الإجراءات القانونية.