أقطاي عبد الله يكشف استعدادات الأهلي لموقعة برشلونة المنتظرة

أكد أقطاي عبد الله، لاعب الأهلي، أن الفريق يسعى لتحقيق أقصى استفادة من المباريات الودية خلال معسكره الحالي في إسبانيا، استعدادًا للموسم الجديد، مشيرًا إلى أهمية الوصول لأعلى جاهزية قبل مواجهة برشلونة المرتقبة.

وقال أقطاي عبد الله في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: «المباريات الودية مش أعلى حاجة، بس كنا في إجازة ولسه راجعين، وعلى قد ما نقدر بنستفاد من الماتشات عشان نرجع، لأننا داخلين على مرحلة كويسة، داخلين على ماتش مهم ضد برشلونة، الناس كلها هتتفرج عليه وعايزين نوصل لأعلى فورمة، وإن شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي».

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره في إسبانيا، الذي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله برنامج تدريبي مكثف وعدد من المباريات الودية.

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مباراة تحظى باهتمام كبير من جماهير الفريقين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، على أن تُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.