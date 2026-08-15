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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أجواء شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد البلاد اليوم السبت 15 أغسطس 2026، استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب المناطق، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، وسط تحذيرات من بعض الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة المواطنين والطرق خلال الساعات المقبلة وفقًا لما رصده برنامج صباح البلد.

طقس اليوم.. حرارة ورطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود خلال الساعات الأولى من صباح اليوم طقس مائل للحرارة ورطب، يتحول إلى شديد الحرارة ورطب خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء البلاد.

وتكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية، بينما تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال النسبي ليلًا، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

درجات الحرارة اليوم السبت

تشير توقعات الأرصاد إلى تفاوت درجات الحرارة بين مختلف المناطق، حيث تسجل:

القاهرة الكبرى: 37 درجة للعظمى و39 درجة للمحسوسة.

السواحل الشمالية الغربية: 32 درجة للعظمى و35 درجة للمحسوسة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 34 درجة للعظمى و37 درجة للمحسوسة.

شمال الصعيد: 40 درجة للعظمى و42 درجة للمحسوسة.

جنوب الصعيد: 43 درجة للعظمى و44 درجة للمحسوسة.

وتوضح درجات الحرارة المحسوسة مدى تأثير الرطوبة على إحساس المواطنين بالحرارة، وهو ما يجعل الطقس يبدو أكثر سخونة من الدرجات المسجلة فعليًا.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، الأمر الذي يستدعي من قائدي السيارات توخي الحذر، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

كما توقعت الهيئة وجود فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تقترب من 20%، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وقد تمتد فرص الأمطار بشكل متقطع إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال سيناء وشمال الصعيد، دون توقعات بتأثيرات قوية على أغلب المناطق.

نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة

ومن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم أيضًا نشاط الرياح على فترات متقطعة في عدد من المناطق، وتتراوح سرعتها بين 35 و45 كيلومترًا في الساعة.

وقد تؤدي الرياح إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر، وهو ما قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية أحيانًا.

تحذير للمصطافين.. ارتفاع أمواج البحر المتوسط

ويمتد تأثير نشاط الرياح إلى بعض الشواطئ، خاصة شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، حيث يتسبب نشاط الرياح في اضطراب نسبي وارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى نحو 1.5 و2.5 متر.

لذلك يُنصح المصطافون بضرورة متابعة حالة البحر والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة قبل ممارسة الأنشطة البحرية، خاصة مع تغير سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

الأرصاد توجه رسالة للمواطنين

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة النشرات والتحديثات الرسمية بشأن حالة الطقس، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح وتكون الشبورة المائية.

كما يُفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، والحرص على تناول كميات كافية من المياه، خصوصًا مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

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