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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة.. شبورة وأمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة

الطقس
الطقس
يارا أمين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الأحد 16 أغسطس وحتى الخميس 20 أغسطس 2026، موضحة استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء البلاد، مع تراجع تدريجي محدود في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن الطقس يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار وشديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب المناطق، بينما تستمر الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات الليل.

شبورة مائية على الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد من ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

فرص لسقوط أمطار خفيفة

وأشارت الهيئة إلى ظهور سحب منخفضة يومي الأحد والاثنين على مناطق متفرقة من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وقد يصاحب هذه السحب فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى 20%.

نشاط للرياح خلال ساعات المساء

كما توقعت الأرصاد نشاط الرياح على فترات متقطعة في عدد من المناطق، وهو ما قد يساهم في تحسين الإحساس بالأجواء وتلطيفها خلال ساعات المساء، خاصة بالمناطق المكشوفة.

درجات الحرارة المتوقعة

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 36 درجة مئوية يوم الأحد، قبل أن تنخفض تدريجيًا لتصل إلى 34 درجة بداية من الثلاثاء وحتى الخميس، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 36 و38 درجة.

وعلى السواحل الشمالية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 و31 درجة، فيما تسجل درجات الحرارة المحسوسة نحو 34 و35 درجة.

أما شمال الصعيد، فتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 و38 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى ما بين 38 و40 درجة.

وفي جنوب الصعيد، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 و42 درجة، فيما قد تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة خلال بعض الأيام.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين متابعة النشرات والتحديثات الرسمية بشكل مستمر، خاصة في ظل ارتفاع نسب الرطوبة وتأثيرها على ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة

درجات الحرارة المتوقعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية فيسبوك الطقس حالة الطقس

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