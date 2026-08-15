استعرض بسيارته على طريق الفيوم.. المتهم يواجه هذه العقوبة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بآداء حركات إستعراضية حال سيره بأحد الطرق بالفيوم معرضاً حياته والمواطنين للخطر .

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة اول الفيوم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 27/ يوليو المنقضى على النحو المشار إليه حال مشاركته بحفل زفاف أحد أصدقائه .

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.