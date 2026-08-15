أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. والشعبة تكشف مفاجأة

تشهد أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس 2026، تحركات مهمة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتطورات المعدن النفيس، خاصة في ظل ارتباط الأسعار المحلية بحركة الذهب عالميًا، إلى جانب تأثير سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب.

ويواصل الذهب جذب اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، باعتباره أحد أبرز أدوات الادخار والحفاظ على قيمة الأموال، بينما تترقب الأسواق اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم السبت، نحو 7160 جنيهًا، ليواصل العيار الأعلى نقاءً الحفاظ على مستوياته المرتفعة في السوق المحلية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6265 جنيهًا، ويعد هذا العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في مصر، سواء عند شراء المشغولات الذهبية أو لأغراض الادخار والاستثمار.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5370 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 4176.67 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 50 ألفًا و120 جنيهًا، وسط متابعة من المستثمرين الراغبين في شراء الذهب بهدف الادخار.

ويحظى الجنيه الذهب بإقبال من المواطنين، خاصة أنه يعد من المنتجات الذهبية التي يمكن استخدامها في الاستثمار والاحتفاظ بالمدخرات، مع اختلاف التكلفة النهائية وفقًا لسياسة البيع والمصنعية.

سعر أونصة الذهب محليًا

وسجلت أونصة الذهب محليًا اليوم نحو 222 ألفًا و676 جنيهًا، في ظل استمرار متابعة حركة المعدن النفيس في الأسواق العالمية وانعكاساتها على السوق المصرية.

وتعد الأونصة من المؤشرات المهمة التي تساعد في متابعة اتجاهات الذهب، إذ ترتبط تحركات الأسعار المحلية بدرجة كبيرة بتغيرات السعر العالمي للأوقية، إلى جانب العوامل المحلية المؤثرة في السوق.

عيار 21 الأكثر متابعة في السوق

ويستحوذ الذهب عيار 21 على اهتمام واسع من جانب المواطنين، نظرًا لانتشاره الكبير في المشغولات الذهبية المتداولة بالسوق المصرية.

ويعتمد تحديد السعر النهائي للذهب في السوق المحلية على مجموعة من العوامل، من بينها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار، وحجم الطلب والمعروض، بالإضافة إلى حركة التداول داخل السوق.

عوامل تؤثر في أسعار الذهب

وتتأثر أسعار المعدن النفيس بعدد من المتغيرات العالمية، وفي مقدمتها تحركات أسعار الذهب عالميًا، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى أداء الدولار والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

وعلى المستوى المحلي، يمثل سعر صرف الدولار أحد العوامل المهمة في تحديد أسعار الذهب، إلى جانب حركة البيع والشراء ومستويات الطلب، وهو ما يجعل الأسعار عرضة للتغير على مدار اليوم وفقًا لتطورات السوق.

المصنعية لا تدخل ضمن سعر الجرام المعلن

ويجب الانتباه إلى أن أسعار الذهب المعلنة للجرام لا تمثل بالضرورة السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات، إذ تضاف إليها قيمة المصنعية والدمغة، والتي تختلف من قطعة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

لذلك، ينصح الراغبون في شراء الذهب بالاستفسار عن إجمالي سعر المشغولات بعد إضافة المصنعية والدمغة، وعدم الاعتماد على سعر الجرام المعلن فقط عند المقارنة بين المنتجات.

توقعات حركة الذهب خلال الفترة المقبلة

وتترقب السوق المحلية اتجاهات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار متابعة حركة الأوقية عالميًا والعوامل الاقتصادية المؤثرة في المعدن النفيس.

وتظل أسعار الذهب مرتبطة بالتطورات العالمية والمحلية، لذلك قد تشهد السوق تحركات جديدة صعودًا أو هبوطًا وفقًا لتغيرات الأسعار العالمية وسعر الدولار وحركة العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس 2026

عيار 24: 7160 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 6265 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 5370 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 4176.67 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 50120 جنيهًا.

أونصة الذهب محليًا: 222676 جنيهًا.

الذهب إلى 7 آلاف جنيه.. توقعات جديدة لسعر عيار 21 والجنيه الذهب

تترقب أسواق الذهب في مصر تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميًا، وسط توقعات بمواصلة الصعود إذا استمرت العوامل الداعمة للأسعار، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية والاقتصادية وزيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

ارتفاع قوي في أسعار الذهب عالميًا

وقال الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، إن أوقية الذهب عالميًا شهدت ارتفاعًا بنحو 300 دولار خلال أسبوع واحد، وهو ما انعكس على حركة الأسعار في السوق المصرية.

وأوضح أن التطورات العالمية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الذهب، خاصة مع زيادة الإقبال عليه خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، باعتباره أحد أهم الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

هل يصل عيار 21 إلى 7 آلاف جنيه؟

وتتجه أنظار المتعاملين في السوق المحلية إلى سعر الذهب عيار 21، باعتباره الأكثر تداولًا بين المواطنين في مصر.

وبحسب التوقعات التي طرحها خبير صناعة الذهب والمجوهرات، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه خلال الفترة المقبلة، حال استمرار موجة الصعود الحالية في الأسواق العالمية.

ويظل الوصول إلى هذا المستوى السعري مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها حركة أوقية الذهب عالميًا، إلى جانب سعر صرف الدولار في السوق المحلية، ومستويات العرض والطلب.

الجنيه الذهب أمام مستوى 60 ألف جنيه

وامتدت التوقعات الصعودية إلى الجنيه الذهب، الذي يحظى باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار.

وتشير التوقعات إلى إمكانية وصول سعر الجنيه الذهب إلى نحو 60 ألف جنيه بنهاية عام 2026، إذا استمرت الظروف الحالية الداعمة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

ويفضل بعض المستثمرين الجنيهات الذهبية والسبائك مقارنة بالمشغولات، نظرًا لانخفاض تكاليف المصنعية نسبيًا، ما يجعلها أكثر ملاءمة لأغراض الادخار.

أسباب ارتفاع الذهب

ويرتبط صعود الذهب عالميًا بعدد من العوامل، يأتي في مقدمتها تصاعد المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية، والتي تدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أمانًا في ظل حالة عدم اليقين.

كما تؤثر قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة في حركة الذهب، إلى جانب تحركات الدولار وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي ومستويات الطلب الاستثماري.

الدولار والفائدة يحددان اتجاه المعدن الأصفر

ويعد الدولار من أهم العوامل المؤثرة في أسعار الذهب، خاصة أن المعدن الأصفر يتم تسعيره عالميًا بالدولار.

كما تترقب الأسواق تحركات أسعار الفائدة، إذ يمكن أن تؤثر قرارات البنوك المركزية على توجهات المستثمرين بين الذهب والأصول الأخرى التي تحقق عوائد.

وبالتالي، فإن أي تغيرات في السياسة النقدية أو أسواق العملات قد تنعكس سريعًا على أسعار الذهب العالمية، ومن ثم تمتد إلى السوق المصرية.

أسعار الذهب في مصر لا تعتمد على الأوقية فقط

ورغم أهمية السعر العالمي للأوقية، فإن تحديد سعر الذهب في السوق المصرية لا يعتمد عليه وحده، إذ تتداخل عدة عوامل في تحديد السعر المحلي.

ومن أبرز هذه العوامل سعر صرف الدولار، وحجم الطلب والعرض، وحركة البيع والشراء، بالإضافة إلى تكاليف التداول والمصنعية.

لذلك قد تختلف نسبة التغير في أسعار الذهب بالسوق المحلية عن حركة الأوقية العالمية، وفقًا للظروف الخاصة بالسوق المصري.

الذهب وسيلة للادخار والحفاظ على قيمة الأموال

ومع ارتفاع الأسعار، يزداد اهتمام المواطنين بالذهب باعتباره وسيلة للادخار والحفاظ على قيمة المدخرات على المدى الطويل.

ويختلف اختيار المنتج الذهبي وفقًا لهدف المشتري، فالبعض يفضل المشغولات للاستخدام الشخصي، بينما يتجه آخرون إلى السبائك والجنيهات الذهبية بهدف الاستثمار وتقليل تكلفة المصنعية.

المصنعية ترفع السعر النهائي للمشغولات

ويجب على المواطنين عند شراء الذهب الانتباه إلى أن السعر المعلن للجرام لا يمثل بالضرورة المبلغ النهائي الذي سيدفعه المستهلك.

فعند شراء المشغولات الذهبية، تضاف المصنعية والدمغة إلى سعر الجرام، وتختلف قيمة المصنعية بحسب التصميم ونوع المشغولة والجهة المنتجة ومكان الشراء.

لذلك ينصح بمقارنة السعر النهائي للقطعة، وليس سعر جرام الذهب فقط، قبل إتمام عملية الشراء.

ماذا ينتظر سوق الذهب خلال الفترة المقبلة؟

وتظل تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بالتطورات العالمية والمحلية، خاصة اتجاهات أسعار الأوقية والدولار والسياسة النقدية ومستويات الطلب.

وفي حال استمرار العوامل الحالية الداعمة لصعود المعدن الأصفر، تظل مستويات 7 آلاف جنيه لجرام الذهب عيار 21 و60 ألف جنيه للجنيه الذهب ضمن أبرز المستويات التي تترقبها الأسواق، مع التأكيد على أن التوقعات السعرية لا تمثل ضمانًا للوصول إلى مستويات محددة.