الأهلي يتحرك لاستخراج تأشيرة يوسف بلعمري لإجراء جراحة الرباط الصليبي

فتحت إدارة النادي الأهلي خطوط اتصال مع سفارة النمسا بالقاهرة، من أجل إنهاء إجراءات استخراج تأشيرة السفر الخاصة بالمغربي يوسف بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا لسفره إلى النمسا خلال الفترة المقبلة لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وتعمل إدارة الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الطبي على سرعة إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بسفر اللاعب، خاصة أن الفريق يسعى لتوفير أفضل الظروف الطبية لبلعمري خلال المرحلة المقبلة، عقب تعرضه لإصابة قوية خلال الفترة الأخيرة.

وكان الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعلن خضوع يوسف بلعمري للفحوصات الطبية اللازمة، إلى جانب إجراء أشعة الرنين المغناطيسي، والتي أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الإصابة تستلزم تدخلًا جراحيًا، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الأطباء المتخصصين.

وأكد جاب الله أن الجهاز الطبي يعمل حاليًا على تحديد الموعد النهائي لخضوع يوسف بلعمري للجراحة، وذلك بعد الانتهاء من جميع الترتيبات الطبية والإدارية الخاصة بالعملية.

ومن المنتظر أن تتواصل إدارة الأهلي مع الأطباء المتخصصين في النمسا خلال الساعات المقبلة، من أجل الاستقرار على الموعد المناسب لإجراء الجراحة، ووضع البرنامج الطبي الخاص باللاعب عقب العملية.

وتولي إدارة الأهلي اهتمامًا كبيرًا بملف إصابة بلعمري، في ظل أهمية اللاعب للفريق، حيث سيتم وضع برنامج تأهيلي شامل عقب إجراء الجراحة، تمهيدًا لبدء مرحلة التعافي واستعادة جاهزيته البدنية تدريجيًا.

ويأمل الجهاز الفني والطبي للأهلي في أن تسير عملية التأهيل وفق البرنامج المحدد، بما يسمح بعودة الظهير المغربي إلى الملاعب في أفضل حالة بدنية وفنية ممكنة، بعد انتهاء فترة العلاج والتأهيل.



