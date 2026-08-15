أقطاي عبد الله يكشف شعوره بعد الانضمام إلى الأهلي : وائل جمعة أول من دعمني

كشف أقطاي عبد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الدعم الذي تلقاه منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن وائل جمعة كان من أبرز الشخصيات التي حرصت على مساندته ومنحه الثقة.

وقال أقطاي عبد الله، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: «كابتن وائل جمعة شخصية محترمة، وأول ما جيت كلمني وقالي متخافش العب براحتك، إحنا معاك وكلنا في ضهرك وبندعمك، إن شاء الله تكسر الدنيا، وإحنا واثقين فيك وفي إمكانياتك الكبيرة».

وتحدث لاعب الأهلي عن رد فعل أسرته عقب انتقاله إلى القلعة الحمراء، مؤكدًا أن جميع أفراد عائلته يشجعون الأهلي باستثناء خاله الذي ينتمي إلى الزمالك.

وأوضح: «البيت كله عندي بيشجع الأهلي ماعدا خالي زملكاوي، كلهم فرحوا إني روحت الأهلي وفضلوا فترة فرحانين، ومكناش مصدقين، ولا أنا كمان كنت مصدق إني جيت الأهلي، لما دكتور عصام كلمني كنت فرحان أوي إن أنا هكون موجود في الأهلي».

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره في إسبانيا، الذي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله برنامج تدريبي مكثف وعدد من المباريات الودية، استعدادًا لانطلاق المنافسات الرسمية.

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، وتُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.