بعد صدمة الرباط الصليبي.. يوسف بلعمري يحضر لدعم الأهلي في إسبانيا

ظهر المغربي يوسف بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأول مرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وذلك خلال متابعته مباراة الفريق الودية في معسكره المقام حاليًا بإسبانيا.

وحرص بلعمري على متابعة زملائه من خارج الملعب، بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة الأهلي الودية أمام بادالونا الإسباني، قبل أن تؤكد الفحوصات والأشعة التي خضع لها إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ليصبح اللاعب على موعد مع الخضوع للجراحة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي إصابة بلعمري في الوقت الذي يواصل فيه الأهلي استعداداته للموسم الجديد، من خلال معسكره في إسبانيا، والذي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله برنامج تدريبي مكثف وعدد من المباريات الودية.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مباراة تحظى باهتمام كبير من جماهير الفريقين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، على أن تُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى مستوى بطولة الدوري المصري الممتاز، يستهل الأهلي مشواره بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس، وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.