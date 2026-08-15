عرض عربي يهدد باستمرار محمود بنتايج مع الزمالك.. ماذا يحدث؟

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تطور جديد داخل نادي الزمالك، يتعلق بموقف المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في ظل وجود عروض لعدد من المحترفين الأجانب بالفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كريم رمزي، عبر قناة «أون سبورت»، إن محمود بنتايج طلب من إدارة الزمالك الاستماع إلى عرض من المنتظر أن يصل إليه خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن اللاعب لديه عرض من أحد الأندية العربية ويرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء.

وأضاف: «في وسط أزمة بيزيرا وشيكو بانزا، فيه لاعب أجنبي آخر في الزمالك طلب من الإدارة الاستماع لعرض هيوصله خلال الأيام القادمة، وهو محمود بنتايج، اللي عنده عرض من أحد الأندية العربية وله رغبة في الرحيل، لكن إدارة الزمالك أبلغته إن رحيله صعب».

وأشار إلى أن إدارة الزمالك لا ترحب برحيل اللاعب المغربي في الوقت الحالي، في ظل صعوبة تعويضه واحتياج الفريق إلى خدماته خلال الموسم الجديد.

ويأتي موقف بنتايج في الوقت الذي تشهد فيه صفوف الزمالك جدلًا بشأن مستقبل عدد من اللاعبين الأجانب، على رأسهم خوان بيزيرا وشيكو بانزا، وسط تحركات الإدارة لحسم قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت تقارير قد أشارت إلى وصول عرض عربي للحصول على خدمات بنتايج، إلا أن إدارة الزمالك تمسكت باستمرار اللاعب، خاصة مع صعوبة تعويضه خلال فترة الانتقالات الحالية.