قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكرة المدرسة.. تفاصيل مبادرة توفير مستلزمات دراسية مجانية للطلاب المستحقين
بداية قوية بالدوري السعودي | رونالدو يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب.. النصر والاتحاد في اختبارات قوية .. والتعاون يصطدم بالخليج
بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل
أسعار سوق السيارات المستعملة.. كساد وعزوف رغم كثرة المعروض
إندونيسيا .. مصرع 5 أشخاص نتيجة زلزال بقوة 7.7 ريختر حتى الآن
عرض عربي يهدد باستمرار محمود بنتايج مع الزمالك.. ماذا يحدث؟
الأهلي يترقب مواجهة تاريخية أمام برشلونة في كأس خوان جامبر
العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري85.9.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026
أخبار التوك شو | موعد انكسار الحرارة.. تحذير عاجل من التعليم العالي للطلاب.. تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. توضيح من التموين حول الخصم المباشر للمخابز
المحبة سلوك.. علي جمعة يوضح كيف يكون الاحتفال الحقيقي بمولد حضرة النبي
أقطاي عبد الله يكشف استعدادات الأهلي لموقعة برشلونة المنتظرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرض عربي يهدد باستمرار محمود بنتايج مع الزمالك.. ماذا يحدث؟

بنتايج
بنتايج
يارا أمين

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تطور جديد داخل نادي الزمالك، يتعلق بموقف المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في ظل وجود عروض لعدد من المحترفين الأجانب بالفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كريم رمزي، عبر قناة «أون سبورت»، إن محمود بنتايج طلب من إدارة الزمالك الاستماع إلى عرض من المنتظر أن يصل إليه خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن اللاعب لديه عرض من أحد الأندية العربية ويرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء.

وأضاف: «في وسط أزمة بيزيرا وشيكو بانزا، فيه لاعب أجنبي آخر في الزمالك طلب من الإدارة الاستماع لعرض هيوصله خلال الأيام القادمة، وهو محمود بنتايج، اللي عنده عرض من أحد الأندية العربية وله رغبة في الرحيل، لكن إدارة الزمالك أبلغته إن رحيله صعب».

وأشار إلى أن إدارة الزمالك لا ترحب برحيل اللاعب المغربي في الوقت الحالي، في ظل صعوبة تعويضه واحتياج الفريق إلى خدماته خلال الموسم الجديد.

ويأتي موقف بنتايج في الوقت الذي تشهد فيه صفوف الزمالك جدلًا بشأن مستقبل عدد من اللاعبين الأجانب، على رأسهم خوان بيزيرا وشيكو بانزا، وسط تحركات الإدارة لحسم قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت تقارير قد أشارت إلى وصول عرض عربي للحصول على خدمات بنتايج، إلا أن إدارة الزمالك تمسكت باستمرار اللاعب، خاصة مع صعوبة تعويضه خلال فترة الانتقالات الحالية.

كريم رمزي نادي الزمالك محمود بنتايج الزمالك بيزيرا شيكو بانزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الضحية

أقوال المتهم بإنهاء حياة أسرة زوجته بـ15 مايو:«كنت شغال في دولة قطر وبعتلها فلوس كتير ولما رجعت مالقتهاش»

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

الضحية

النيابة العامة في جريمة 15 مايو : المتهم تحصل على السلاح والذخائر من مواقع Dark Web

ترشيحاتنا

أقطاي

أقطاي عبد الله يكشف شعوره بعد الانضمام إلى الأهلي : وائل جمعة أول من دعمني

أقطاي

تيشيرت الأهلي شرف.. أقطاي عبد الله يكشف شعوره بعد الانتقال للقلعة الحمراء

يوسف بلعمرى

الأهلي يتحرك لاستخراج تأشيرة يوسف بلعمري لإجراء جراحة الرباط الصليبي

بالصور

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

لا ترمي العيش البايت.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

فيديو

2 مليون جنيه مكافأة

2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد