خلافات مالية | محاكمة عاطل أنهى حياة عامل في البساتين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، محاكمة عاطل بتهمة قتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة البساتين.

تلقت مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة أحدهما بعيار ناري، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ.

تبين أن مشاجرة نشبت بين عاطل وآخر عامل بسبب خلافات مالية بينهما، وأن المتهم الأول تشاجر مع الثاني بسبب خلافات مالية بينهما وعدم تسويتهما للأمر.

وأكدت التحريات أن المتهم «هشام .ه» عاطل استل سلاحا ناريا من بين طيات ملابسه وأطلق عيار ناري صوبه، مما أسفر عن إصابته في الصدر، ما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها بإحالته إلى محكمة الجنايات.