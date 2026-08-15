"الزراعة" تفتح أسواقًا جديدة.. قفزة في الصادرات وتحركات لدعم الإنتاج المحلي

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 7 وحتى 13 اغسطس الجاري



شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشاطا مكثفا ومتعدد المحاور خلال الأسبوع الثاني من أغسطس، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الإنتاج الزراعي والحيواني، والتوسع في الاستثمارات، إلى جانب تطوير منظومة البحث العلمي والخدمات الزراعية.

وقاد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من اللقاءات المهمة لدعم التعاون الدولي وجذب الاستثمارات، حيث عقد اجتماعا مع نائب وزير الزراعة والغابات التركي لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. كما التقى وفدًا من رجال الأعمال الأتراك لبحث فرص الاستثمار في القطاعين الزراعي والداجني.

وشهد الوزير توقيع اتفاق تعاون بين شركة الريف المصري الجديد ومركز البحوث الزراعية للتوسع في إنتاج هجن الطماطم بمنطقة المغرة، بما يدعم تقليل الفجوة الاستيرادية. كما رعى اجتماعًا بمحافظة الغربية لبحث توطين إنتاج تقاوي البطاطس المعتمدة، في خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير تجاوز الصادرات الزراعية المصرية حاجز 6.2 مليون طن، مع فتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعكس تطور القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا. كما شارك رئيس مجلس الوزراء في تفقد مجمع زراعي بيطري بمحافظة الغربية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما واصلت الوزارة جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط لإعداد خطة العام المالي 2026/2027، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي. كما توسعت الوزارة في تنفيذ مبادرة القرية المنتجة لتنمية الريف وخلق فرص عمل.

وفي إطار دعم الإنتاج الحيواني، تم إصدار 712 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، إلى جانب تسجيل 832 مخلوط أعلاف، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف. ونفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية 254 قافلة بيطرية مجانية في 271 قرية، أسفرت عن علاج وفحص أكثر من 84 ألف رأس ماشية و76 ألف طائر. كما تم تنظيم قافلة متخصصة بمنطقة المغرة لدعم صغار المربين.

وفي جانب الرقابة، تم المرور على 381 منشأة بيطرية، وضبط 65 مخالفة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للأطباء البيطريين حول سلامة الغذاء، كما واصلت الوزارة دعم البحث العلمي والتدريب، حيث تم تدريب 90 مهندسًا زراعيًا على استخدام البدائل العضوية والحيوية، وتأهيل 90 طالبًا لسوق العمل في الصناعات الغذائية، إلى جانب تنفيذ برنامج تدريبي صيفي لطلاب الجامعات في مجال سلامة الغذاء.

كما استقبلت الوزارة وفدًا أفريقيًا لبحث التعاون في مجال متبقيات المبيدات، وتم تفقد محطة بحوث الجميزة، ومحطات الإنتاج الحيواني والمزارع البحثية بالسرو بمحافظة دمياط، لمتابعة سير العمل والبرامج البحثية.

شهد الأسبوع تجديد اعتماد عدد من المعامل البحثية، حيث تم تجديد اعتماد معمل متبقيات المبيدات بالإسماعيلية وفقًا لمعايير A2LA، وتجديد اعتماد مركز بحوث الصحراء بشهادة ISO 9001 للسنة السابعة على التوالي، بالإضافة إلى اعتماد معمل صحة الحيوان ببنها لـ26 اختبارًا، ومعمل بورسعيد لـ19 اختبارًا.

في إطار الرقابة على الأعلاف، تم فحص 680 شحنة إضافات أعلاف، وإجراء 1140 تحليلًا معمليًا، وسحب 606 عينات رقابية من مصانع الأعلاف، إلى جانب استقبال 535 عينة بفروع المركز في المحافظات، لضمان جودة وسلامة المنتجات كذلك واصلت الوزارة جهودها في مجال الاستدامة، حيث تم إنتاج 4135 طنًا من تدوير المخلفات الحيوانية، شملت منتجات مثل مسحوق البروتين، ومسحوق العظم، والجيلاتين، ومسحوق السمك، وأعلاف الحيوانات الأليفة، بما يدعم الاقتصاد الدائري ويحد من التلوث.

وعملت الوزارة على تطوير الخدمات الزراعية والإرشادية والوحدات البيطرية، إلى جانب تنظيم ورشة تدريبية لإعداد العاملين لانتخابات الجمعيات التعاونية الزراعية، بما يعزز من كفاءة العمل التعاوني ودوره في دعم الفلاحين، وعززت الوزارة شراكاتها الدولية، من خلال استقبال وفد من منظمات دولية (CABI – USDA – AgAligned) لبحث تطوير منظومة المبيدات، إلى جانب توسيع مجالات التعاون مع تركيا والدول الأفريقية في مجالات الزراعة وسلامة الغذاء.