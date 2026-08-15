85 مليون دجاجة شهريا.. حقيقة طرح الدواجن على بطاقات التموين

تتجه الأنظار إلى مقترحات دعم المواطنين بالسلع الأساسية عبر منظومة بطاقات التموين، ومن بينها إمكانية طرح الدواجن واللحوم بأسعار مناسبة للمستفيدين، وهو ما يتطلب، بحسب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، دراسة حجم الطلب وتحديد الفئات المستحقة ووضع آلية دقيقة للتنفيذ بالتنسيق مع المنتجين.

36 مليون مواطن يستفيدون من البطاقات التموينية

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن طرح الدواجن واللحوم من خلال بطاقات التموين يستلزم أولًا تحديد حجم الاحتياجات والفئات المستفيدة، إلى جانب وضع آلية واضحة لتنفيذ المنظومة والتنسيق مع المنتجين.

وأوضح السيد، خلال تصريحات تلفزيونية أن آخر إحصائية صادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية تشير إلى وجود نحو 21 مليونًا و14 ألفًا و741 بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 36 مليونًا و446 ألف مواطن.

85 مليون دجاجة شهريًا حال حصول كل مواطن على دجاجة أسبوعيًا

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى ضخامة حجم الاحتياجات المطلوبة حال تطبيق منظومة طرح الدواجن على البطاقات التموينية، موضحًا أنه إذا حصل كل مواطن على دجاجة واحدة أسبوعيًا، فإن إجمالي الاحتياجات سيصل إلى نحو 85 مليون دجاجة شهريًا.

وأضاف أن هذه الكمية، وفق حساباته، تمثل نحو 62.5% من إجمالي إنتاج مصر من الدواجن، ما يعكس ضرورة إجراء دراسة دقيقة لحجم الإنتاج والطلب قبل تطبيق المنظومة.

طرح الدواجن المجمدة والمذبوحة يدعم تطبيق القانون

وتطرق عبد العزيز السيد إلى إمكانية الاستفادة من منظومة طرح الدواجن على بطاقات التموين في تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، مؤكدًا أن طرح الدواجن مذبوحة أو مجمدة يمكن أن يسهم في الحد من تداول الطيور الحية خارج الإطار القانوني.

وأوضح أن المحال التي تبيع الدواجن الحية بالمخالفة للقانون تعد غير مرخصة وغير قانونية، مشددًا على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لعملية التداول.

مجازر مرخصة وإشراف بيطري لضمان سلامة التداول

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن تنفيذ المنظومة من خلال مجازر مرخصة، مع إخضاع عمليات الذبح والتداول لإشراف بيطري كامل، يمكن أن يحقق استفادة أكبر للمواطنين.

وأشار إلى أهمية وجود طبيب بيطري مقيم داخل المجازر، بما يضمن الرقابة على مراحل الذبح والتجهيز والتداول، ويسهم في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.