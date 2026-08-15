حسين الشحات يكشف أهمية معسكر الأهلي: الوديات بتقرب اللاعبين من بعض

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، مشيرًا إلى أنها تساعد اللاعبين على الانسجام والتأقلم، خاصة مع انضمام عناصر جديدة للفريق.

وقال حسين الشحات، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: «الماتشات الودية مفيدة لكل اللاعيبة عشان تجهز وتبقى قريبة من بعض، والجديد بيدخل مع القديم ونتعود على أسلوب لعب بعض، دي خطوة كبيرة، وإن شاء الله كلنا نركز مع بعض ونحفظ بعض، ودي حاجة هتفرق معانا جدًا».

وأضاف: «إحنا كلاعيبة جاهزين في كل البطولات والماتشات، بس إحنا بناخد كل ماتش بماتشه، إن شاء الله نبدأ الموسم واحدة واحدة وناخد كل ماتش كخطوة ونكسب كل ماتش إن شاء الله، وكل حاجة بتاعت ربنا».

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره في إسبانيا، الذي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله برنامج تدريبي مكثف وعدد من المباريات الودية، بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، وتُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس، وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.