الجبهة الوطنية تطلق قوافل سلع مخفضة من بنها إلى مدن ومراكز القليوبية

تبدأ أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة القليوبية، برئاسة النائب مصطفى مجاهد، أمين الحزب بالمحافظة، اليوم السبت الموافق 15 أغسطس 2026، تدشين منافذ للسيارات المتنقلة لطرح السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، إلى جانب افتتاح منفذ ثابت بمدينة بنها، تحت شعار «الخير لكل مصري ومصرية».

وتنطلق السيارات من مقر أمانة حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية، محملة بالسلع والمواد الغذائية الأساسية، لتتوجه إلى مدن ومراكز المحافظة، وطرح المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتوفير احتياجاتها بصورة مباشرة.

تكثيف العمل الخدمي والمجتمعي

وتأتي المبادرة في إطار توجه الحزب إلى تكثيف العمل الخدمي والمجتمعي، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة والوصول بها إلى مختلف أنحاء المحافظة.

وقال النائب مصطفى مجاهد، أمين حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية، إن المبادرة تستهدف تقديم خدمة حقيقية ومباشرة للمواطنين، من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن اختيار بنها كمنفذ ثابت نقطة انطلاق يأتي ضمن خطة للتحرك تدريجيًا في مختلف مدن ومراكز المحافظة بمنافذ اخرى

وأكد مجاهد أن الحزب يضع العمل الخدمي والتواصل مع المواطنين في مقدمة أولوياته، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في المبادرة وزيادة نطاق وصول السيارات والمنافذ، بما يتيح الاستفادة منها لأكبر عدد من المواطنين بمختلف قرى ومدن ومراكز القليوبية.