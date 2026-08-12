الجبهة الوطنية : منصة الشباب رسالة ثقة من الرئيس السيسي وتفتح أبواب الأمل أمام الأجيال الجديدة

أشاد الدكتور أحمد فتحي القديم، عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مؤكدًا أن ما طرحه الرئيس يعكس إيمانًا حقيقيًا بقدرات الشباب المصري ودورهم المحوري في صناعة مستقبل الدولة المصرية.

وقال "القديم" إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته، من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وكافة جهات الدولة المعنية، يمثل خطوة مهمة لفتح مساحات جديدة أمام الشباب للتعبير عن أفكارهم وطرح مبادراتهم والمشاركة بصورة أكثر فاعلية في خدمة المجتمع.

وأضاف الدكتور أحمد فتحي القديم أن المنصة تمثل بابًا حقيقيًا للأمل أمام الشباب المصري، لأنها تمنحهم مساحة للتعبير والمشاركة، وتؤكد أن الدولة لا تنظر إلى الشباب باعتبارهم مجرد طاقة بشرية، وإنما باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة البناء والتنمية وصناعة القرار والمستقبل.

وأوضح عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية بسوهاج أن أهمية المنصة لا تقتصر على استقبال الأفكار والمبادرات، وإنما تمتد إلى اكتشاف الطاقات والمواهب الشبابية، وتشجيع الابتكار، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية، بما يعزز مشاركة الشباب في مواجهة التحديات وصناعة حلول واقعية تخدم المجتمع.

وأشار الدكتور أحمد فتحي القديم إلى أن تأكيد الرئيس السيسي أن "شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله" يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية تضع الشباب في قلب رؤيتها للمستقبل، وتعمل على توفير الأدوات والمساحات التي تمكنهم من تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى مبادرات ومشروعات ذات أثر حقيقي.

وأكد أن الشباب المصري يمتلك قدرات كبيرة وأفكارًا مبتكرة تستحق أن تجد طريقها إلى التنفيذ، مشددًا على أن توفير منصة وطنية تجمع هذه الطاقات وتدعم مشاركاتها يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر، ويعزز جسور الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة.

واختتم "القديم" تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الشباب وتمكينهم ليسا مجرد شعارات، وإنما ضرورة وطنية لبناء دولة قوية قادرة على مواصلة مسيرة التنمية، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي التي تضع الشباب في مقدمة أولويات الدولة وتمنحهم فرصة حقيقية للمشاركة والعطاء وصناعة مستقبل أفضل لمصر.