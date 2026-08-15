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أخبار التوك شو | موعد انكسار الحرارة.. تحذير عاجل من التعليم العالي للطلاب.. تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. توضيح من التموين حول الخصم المباشر للمخابز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | موعد انكسار الحرارة.. تحذير عاجل من التعليم العالي للطلاب.. تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. توضيح من التموين حول الخصم المباشر للمخابز

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

محافظة الجيزة: سلامة الأغذية قضية أمن قومي لا تهاون ولا استهانة فيها

قال محمد مرعي، السكرتير العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، إن المحافظة تنظم حملات مشتركة دورية ومستمرة بالتعاون مع الأجهزة المختصة، مثل التموين والصحة، سواء كانت حملات مفاجئة أو منتظمة؛ بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على جودة الأغذية والتأكد من سلامتها، مؤكدًا أن الأغذية مسألة أمن قومي.

التموين: منظومة الخصم المباشر للمخابز تسير بانتظام وحل أي مشكلات فردية خلال 24 ساعة

أكد أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة، أن منظومة الخصم المباشر الخاصة بالمخابز المدعمة تمثل إحدى أهم خطوات تطوير منظومة الخبز، موضحًا أن الهدف منها لا يقتصر على تغيير آلية السداد، وإنما يستهدف بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وانضباطًا تعتمد على الحوكمة والربط الإلكتروني بين جميع أطراف المنظومة.

قبل تسجيل رغباتك| تحذير عاجل للتعليم العالي من خطأ يضيّع فرصتك

مع انطلاق سباق تسجيل الرغبات، لا تبدو خانات التنسيق مجرد قوائم يملؤها الطالب وينتظر نتيجتها، بل تتحول كل خانة إلى خطوة قد ترسم ملامح سنواته الجامعية المقبلة. 

تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. هشام موسى يكشف مصير مضيق هرمز وتحركات إسرائيل بالمنطقة

كشف الإعلامي هشام موسى، خلال تقديم برنامجه «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، تفاصيل جديدة بشأن التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز والضغوط الأمريكية على طهران.

مصطفى بكري: مصر يحميها شعب واع وجيش قوي وشرطة تقوم بدورها

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأمن القومي هو بيتك وحماية أولادك، ولذلك يجب علينا أن نتكاتف ومصر أكبر وأقوى من أي شائعة والرئيس أمامه مسؤولية كبيرة.

حسام موافي يكشف خطورة الإفراط بالفيتامينات الذائبة في الدهون

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن بعض أنواع الفيتامينات قد تتراكم داخل الجسم عند تناولها بكميات زائدة، ما قد يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية.

الأطباء: تطبيق الروشتة الإلكترونية يحتاج بنية تحتية وإنترنت وتوحيد الأنظمة

قال الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، إن المطلوب ليس الروشتة الإلكترونية فقط، وإنما منظومة كاملة ومتكاملة تربط جميع جهات تقديم الخدمة، سواء وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو الصيدليات أو العيادات الطبية الخاصة أو المستشفيات الخاصة. 

أستاذ اقتصاد: مصر تتجه لتنويع مصادر استيراد القمح وتعزيز التعاون مع دول البريكس

أكد الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين مصر ودول مجموعة البريكس، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الأسواق وسلاسل الإمداد.

الأحد بداية التحسن.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الحرارة وتحذر من الرطوبة

بعد أيام من الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة التي فرضت نفسها على مختلف أنحاء البلاد، بدأت درجات الحرارة في التراجع تدريجيًا، لتمنح المواطنين بارقة أمل بقرب انتهاء ذروة الموجة الحارة. 

عم سبعة من ضحايا حادث الإسماعيلية: فقدان 7 من عائلة واحدة صدمة كبيرة

قال إبراهيم السيد، عم 7 من ضحايا حادث الإسماعيلية، إن الأسرة تعرضت لصدمة قاسية عقب اكتشاف الكارثة، خاصة بعدما تبين أن عددًا من أفراد العائلة كانوا من بين ضحايا الحادث.

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