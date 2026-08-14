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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأطباء: تطبيق الروشتة الإلكترونية يحتاج بنية تحتية وإنترنت وتوحيد الأنظمة

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

قال الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، إن المطلوب ليس الروشتة الإلكترونية فقط، وإنما منظومة كاملة ومتكاملة تربط جميع جهات تقديم الخدمة، سواء وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو الصيدليات أو العيادات الطبية الخاصة أو المستشفيات الخاصة. 

وأضاف الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، أن تطبيق هذه المنظومة يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وتجهيزات متعددة، من بينها وجود بنية تحتية وإنترنت موصول بكل جهات تقديم الخدمة، إلى جانب توحيد الأنظمة.

وتابع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ تطبيق الروشتة الإلكترونية في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة قد يكون صعبًا بسرعة وسهولة في ظل الإمكانيات الحالية، مؤكدًا ضرورة توحيد الأنظمة. 

وأشار إلى أنه في عام 2025 تم إصدار 424 ألف وصفة طبية إلكترونية، لأنه يمتلك الإمكانيات ويحمل هذا الطموح ونفذه بالفعل.

وأشار الدكتور خالد أمين إلى ضرورة التركيز على هذا الأمر والعمل عليه والبدء في التجهيز لتطبيقه، مطالبًا الأطباء الذين يمتلكون الإمكانيات، خصوصًا على مستوى العيادات الخاصة، بتنفيذ ذلك، موضحًا أن الإمكانيات المطلوبة قد تكون بسيطة في العيادة الخاصة.

وتابع، أنه عند البحث في الموضوع، وجد دراسة مصرية صدرت عام 2019 تناولت تأثير الأمر على معدل الأخطاء، موضحًا أن الدراسة عندما نُفذت وجدت أن الأخطاء نفسها ما زالت تتكرر.

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