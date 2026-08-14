حسام موافي يكشف خطورة الإفراط بالفيتامينات الذائبة في الدهون

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن بعض أنواع الفيتامينات قد تتراكم داخل الجسم عند تناولها بكميات زائدة، ما قد يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، أن الفيتامينات الذائبة في الدهون تشمل فيتامينات «أ، د، هـ، ك»، مشيرًا إلى أن الجسم يخزنها ولا يتخلص من الكميات الزائدة منها بسهولة، بعكس الفيتامينات الذائبة في الماء.

وأكد على أن تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية يجب ألا يتم بناءً على قرار شخصي، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب لتحديد مدى حاجة الشخص إليها والجرعة المناسبة وفقًا لحالته الصحية.

وأشار إلى أن الفيتامينات ليست ضرورية لجميع الأشخاص، وأن استخدامها دون وجود نقص أو حاجة طبية، أو تناولها بجرعات غير مناسبة، قد يحولها من وسيلة للمساعدة إلى مصدر للضرر، خاصة مع الأنواع التي يمكن أن تتراكم داخل الجسم.