قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكرة المدرسة.. تفاصيل مبادرة توفير مستلزمات دراسية مجانية للطلاب المستحقين
بداية قوية بالدوري السعودي | رونالدو يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب.. النصر والاتحاد في اختبارات قوية .. والتعاون يصطدم بالخليج
بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل
أسعار سوق السيارات المستعملة.. كساد وعزوف رغم كثرة المعروض
إندونيسيا .. مصرع 5 أشخاص نتيجة زلزال بقوة 7.7 ريختر حتى الآن
عرض عربي يهدد باستمرار محمود بنتايج مع الزمالك.. ماذا يحدث؟
الأهلي يترقب مواجهة تاريخية أمام برشلونة في كأس خوان جامبر
العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري85.9.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026
أخبار التوك شو | موعد انكسار الحرارة.. تحذير عاجل من التعليم العالي للطلاب.. تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. توضيح من التموين حول الخصم المباشر للمخابز
المحبة سلوك.. علي جمعة يوضح كيف يكون الاحتفال الحقيقي بمولد حضرة النبي
أقطاي عبد الله يكشف استعدادات الأهلي لموقعة برشلونة المنتظرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العثور على 11 جثة لمهاجرين غير شرعيين في حالة تحلل قبالة سواحل ليبيا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية باكتشاف 11 جثة لمهاجرين في حالة تحلل متقدمة، أثناء عملية مراقبة جوية قبالة السواحل الليبية، ناتجة عن عمليات هجرة غير شرعية في البحر المتوسط.

و وصفت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" المشهد بأنه "مروّع"، وأشارت في بيان إلى "جثث كانت لا تزال بملابسها، فيما كانت أخرى تطفو بفضل إطارات داخلية مطاطية".

وأضافت المنظمة أن الجثث كانت "في مراحل تحلّل متقدّمة"، ولفتت إلى أن "هذا المشهد يُعدّ تذكيرا صارخا بالعواقب الإنسانية لسياسات أوروبا المميتة القائمة على اللامبالاة والردع بأي ثمن".

وقال جهاز خفر السواحل الإيطالي إنه أُبلغ بالأمر وأخطر السلطات الليبية، نظرا لوجود الجثث في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لليبيا.

وأضاف الجهاز أن الجثث كانت على بُعد نحو 57 ميلا بحريا من مدينة زوارة الساحلية الليبية.

وطائرة الرصد كانت تشغّلها "إس أو إس ميديترانيه" و"مبادرة الطيارين الإنسانيين".

وقالت المنظمة الدولية للهجرة هذا الأسبوع، إن الحصيلة المعروفة للوفيات في صفوف المهاجرين في القطاع الأوسط للبحر المتوسط ارتفعت بشكل كبير، على الرغم من تراجع أعداد المهاجرين بفعل تشديد السياسات الأوروبية.
وأن 821 شخصا قضوا أو فُقد أثرهم في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026، في زيادة نسبتها 111% مقارنة بالعام 2025.

في الفترة نفسها، تراجع عدد المهاجرين الوافدين عبر هذا المسار بنسبة 46 بالمئة وبلغ 8577 شخصا.

وذكرت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، إن العدد الإجمالي لحالات العبور غير النظامية لحدود الاتحاد الأوروبي انخفض إلى نحو 178 ألفا، أي بنسبة 26% مقارنة بالعام 2025.

مهاجرين تحلل السواحل الليبية مراقبة جوية البحر المتوسط هجرة غير شرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الضحية

أقوال المتهم بإنهاء حياة أسرة زوجته بـ15 مايو:«كنت شغال في دولة قطر وبعتلها فلوس كتير ولما رجعت مالقتهاش»

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

الضحية

النيابة العامة في جريمة 15 مايو : المتهم تحصل على السلاح والذخائر من مواقع Dark Web

ترشيحاتنا

حادث

عم سبعة من ضحايا حادث الإسماعيلية: فقدان 7 من عائلة واحدة صدمة كبيرة

الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية

أستاذ اقتصاد: مصر تتجه لتنويع مصادر استيراد القمح وتعزيز التعاون مع دول البريكس

غزة

ممدوح جبر: نتنياهو شارك في وضع بنود خطة السلام في غزة مع ترامب ثم رفضها بعد موافقة حماس

بالصور

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

لا ترمي العيش البايت.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

فيديو

2 مليون جنيه مكافأة

2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد