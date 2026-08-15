قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأقسام الشرطة وموقع وزارة الداخلية.. طريقة التقديم لحج القرعة 2027
عبد العزيز السيد: 85 مليون دجاجة شهريًا لتلبية احتياجات بطاقات التموين
انطلاق الدوري المصري بمواجهات قوية في الجولة الأولى بهذا الموعد
أذكار الصباح مكتوبة كاملة.. حصن المسلم في بداية اليوم وأفضل ما يقال بعد الفجر
لا ترمي العيش البايت.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
اليمن ،، هجوم حوثي على ميناء المخا يقتـ.ل شخصا ويصيب 8 أخرين
أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته
خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد
دعاء الفجر للفرج العاجل.. أدعية مستحبة لتفريج الكروب وقضاء الحوائج
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 15-8-2026
لتحقيق الأمن الغذائي.. مطالب برلمانية بخطة عاجلة لدعم الفلاح وخفض تكلفة الإنتاج وضمان تسويق المحاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد الزلزال ..إندونيسا تنهي التحذير من موجات مد تسونامي في البلاد

إندونيسا
إندونيسا
محمود نوفل

أصدرت السلطات الإندونيسية قرارا بإنهاء التحذير من موجات مد تسونامي في البلاد بعد وقوع زلزال بقوة 7,7 درجة بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. 


ومنذ قليل ؛ أفادت مصادر إندونيسية محلية بتراجع المياه في الشواطئ الأمر الذي ينذر بحدوث تسونامي.

و ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات سواحل إندونيسيا، فيما حذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل من احتمال حدوث أمواج تسونامي في المنطقة.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل ؛ فقد سجلت الهزة عند 9:58 مساء بالتوقيت العالمي المنسق، على بعد 162 كيلومترا من مدينة لابوان باجو، وكان مركزها على عمق 35 كيلومترا، بحسب بيانات المركز.

وأفادت تقارير أولية بوقوع هزات أرضية قوية ومخاوف من توابع الزلزال وآثاره المحتملة على المجتمعات المحلية.

إندونيسا زلزال تسونامي المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

شقق الإسكان

تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الضحية

أقوال المتهم بإنهاء حياة أسرة زوجته بـ15 مايو:«كنت شغال في دولة قطر وبعتلها فلوس كتير ولما رجعت مالقتهاش»

تنسيق الجامعات

لو مجموعك أقل من 60%.. قائمة كاملة بالكليات والمعاهد المتاحة

خطوط المحمول

بعد بيان النيابة العامة.. مفاجأة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين

ام جاسر وطليقها بالغربية

أمن الغربية: القبض علي أم جاسر وطليقها بكار بتهمه الابتزاز والتشهير

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

ترشيحاتنا

نوبيا

نوبيا تكشف عن أول هاتف ذكي مزود بعميل ذكاء اصطناعي في العالم

بوجاتي DIVO

بوجاتي DIVO بقوة 1479 حصانا وسرعات هائلة.. صور

فورد F-150

أسعار ومواصفات فورد F-150 موديل 2026 في السعودية

بالصور

لا ترمي العيش البايت.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

بواقي الفراخ في الثلاجة.. حوّليها لوجبة جديدة بطعم مذهل مثل المطاعم

بواقي الفراخ من امبارح؟ حوّليها لوجبة جديدة بطعم المطاعم
بواقي الفراخ من امبارح؟ حوّليها لوجبة جديدة بطعم المطاعم
بواقي الفراخ من امبارح؟ حوّليها لوجبة جديدة بطعم المطاعم

غسيل الشعر يوميًا خلال الحر.. هل يضر فروة الرأس؟.. ماذا تفعل صاحبة الشعر الجاف؟.. الأفضل استشارة طبيب جلدية في هذه الحالات

هل غسل الشعر يوميًا في الحر يضر فروة الرأس؟.. أطباء يوضحون
هل غسل الشعر يوميًا في الحر يضر فروة الرأس؟.. أطباء يوضحون
هل غسل الشعر يوميًا في الحر يضر فروة الرأس؟.. أطباء يوضحون

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟.. وهل فرقعة الأصابع مضرة؟

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟
ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟
ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟

فيديو

2 مليون جنيه مكافأة

2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد