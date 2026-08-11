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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية بالمنوفية يواصل فعاليات برنامجه التدريبي لإعداد كوادر المحليات

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

تواصل أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية، فعاليات المبادرة التدريبية "إعداد كوادر المجالس المحلية وعمل نموذج محاكاة"، والتي تنظمها أمانة الحزب على مدار شهر أغسطس الجاري بمقر الحزب في مدينة شبين الكوم، وسط متابعة ميدانية مكثفة تهدف إلى بناء قاعدة شبابية قادرة على إدارة العمل المحلي بكفاءة واحترافية.

وترتكز أهداف البرنامج على إعداد كوادر سياسية واعدة ومؤهلة للترشح لانتخابات المحليات، إلى جانب تصحيح المفاهيم المرتبطة بدور عضو المجالس المحلية، وتسليط الضوء على أهمية هذا الدور في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق معايير الإدارة ودعم التنمية المستدامة.

 نخبة من المتخصصين في التاريخ التشريعي للإدارة المحلية

وشهدت الفعاليات، حضوراً ومتابعة مستمرة من قيادات ونواب الحزب، يتقدمهم النائب أحمد حجازي أمين حزب الجبهة الوطنية بالمنوفية، والمهندس أحمد التلواني أمين التنظيم، والنائب محمد موسى عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد للحزب، والنائبة آية عبد الرحمن، والنائب محمد بركات، والنائب محمد صبحي أعضاء مجلس النواب، إلى جانب أعضاء هيئة المكتب، وذلك تأكيداً على حرص قيادة الحزب على دعم الكوادر الشبابية.

ويعتمد البرنامج على محورين أساسيين يجمعان بين الجانبين النظري والعملي؛ حيث يُحاضر نخبة من المتخصصين في التاريخ التشريعي للإدارة المحلية وأطرها التنظيمية، يعقب ذلك تنفيذ "نموذج محاكاة" تطبيقي، على أن يمنح المشاركون في ختام الدورة شهادات معتمدة من الحزب تعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

وشهدت فعاليات اليوم تقديم المهندس محمد عادل، أمين الاتصال السياسي للحزب بالمنوفية، محاضرة تخصصية ركزت على آليات التواصل الفعال وسبل توطيد الصلة بين الكوادر الحزبية والشارع المحلي؛ حيث تطرقت المحاضرة إلى كيفية تفعيل الدور الخدمي لعضو المجلس المحلي عبر آليات مؤسسية، من خلال إعداد وعرض مقترحات عملية على "المجلس التنفيذي" تعكس احتياجات المواطنين الملحة، وتدفع نحو تحسين جودة الخدمات العامة وتطوير المرافق بما يلبي طموحات المجتمع المحلي.


وفي ذات السياق، قدمت الأستاذة إسراء قنديل، أمين إعلام الحزب بالمنوفية، محاضرة محورية حول "الإعلام الانتخابي المحترف"؛ حيث استعرضت المعايير الدقيقة لتشكيل وإدارة فريق إعلامي متكامل قادر على صياغة هوية بصرية وخطاب إعلامي مؤثر للمرشح. كما تناولت استراتيجيات تسويق البرنامج الانتخابي للوصول إلى كافة فئات الناخبين، وتوظيف أدوات التواصل الحديثة للرد على الشائعات بحرفية وسرعة، بما يعزز من المصداقية والشفافية ويحمي المرشح من محاولات التشويه، مؤكدة أن الإعلام هو الجسر الأساسي لبناء ثقة الناخب في البرنامج الانتخابي.

حزب الجبهة الوطنية فعاليات برنامجه التدريبي المحليات

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