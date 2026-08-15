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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. قصة أزواج هدى سلطان ومرضها بسرطان فى الرئة

هدى سلطان
هدى سلطان
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة هدى سلطان التى قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والتلفزيون حتى أنها اشتهرت بشخصية فاطمة تعلبة التى قدمتها فى مسلسل الوتد.

بداية هدى سلطان 

ولدت هدي سلطان في 15 أغسطس عام 1925 بقرية كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وكان ترتيبها الثالثة بين 5 أبناء أكبرهم شقيقها الفنان محمد فوزي، والذي كان يكبرها بـ 7 أعوام، وكانت الفنانة هند علام شقيقتهما التالية.

وحفظت القرآن الكريم كاملًا فى صغرها بكتاب قريتها، حيث اعتاد والدها، إحضار شيخة تقرأ القرآن للنساء صباحًا، بشكل يومي، وبالمثل مع أشقائها الذكور.

قصة حب هدى سلطان وفريد شوقي 

وجمعت الفنانة الراحلة هدى سلطان والفنان فريد شوقى قصة حب من نوع خاص رغم أنه الزوج الرابع للفنانة الراحلة بعد أن وقع عملاق الشاشة الفنان فريد شوقي في شباكها بـ"حاجة ساقعة" في نهار رمضان.

بدأت قصة حب وحش الشاشة وهدى سلطان فى نهار رمضان، الفتاة صاحبة الوجه الجديد كانت جائعة من الصيام عزم عليها فريد بمشروب من المشروبات المثلجة لكنها أفصحت له عن صيامها الذى قابله باستغراب شديد، بدأ يتسلل لها النظرات خلسة أثناء التصوير، حتى اكتملت قصة الحب وتم تتويجها بالزواج فى نهاية الفيلم، هذا ما روته الفنانة القديرة الراحلة خلال إحدى اللقاءات الصحفية فى أحد المجلات الفنية.

وقالت :"كنت فى صراع عنيف مع أسرتى، صراع بدأ منذ أن قررت الاشتغال بالفن، واشتد عندما تزعمه شقيقى المطرب محمد فوزى، فقد كان يحارب مع أسرتى هوايتى الفنية ويعتبر اشتغالى بالفن خروجاً على التقاليد، لكنى قررت أن أعمل بالفن، رآنى أحد المنتجين فقرر احتكار جهودى لمدة 3 سنوات لحساب شركته، وذهبت إلى الأستوديو الذى تملكه الشركة ودعانى المنتج لزيارة البلاتوه وقدمنى إلى أبطال الفيلم الذى يجرى تصويره وكان من بينهم فريد شوقى.

وتواصل هدى سلطان: "كنا فى شهر رمضان وكنت متعبة من الجوع، وقال المنتج وهو يقدمنى لفريد شوقى (الست هدى سلطان، وجه جديد)، انحنى فريد فى رشاقة وقال وهو يبتسم "أهلاً وسهلاً.. تشرفنا يا فندم، وجلست أتفرج على المشهد الذى يجرى تصويره ولاحظت أن فريد شوقى كان يختلس النظر إلى بين حين وآخر، وانتهز فريد فرصة إعداد الأضواء واقترب منى ليقول "تشربى حاجة ساقعة؟.. فقلت له "لأ.. أنا صايمه" وبدت عليه مظاهر الدهشة وهو يقول "صايمة؟، فقاطعته قائلا: "وباصلى كمان.. غريبة؟ فقال : أبداً أبداً".

وتستكمل هدى: "غادرت الاستوديو بعد ذلك، وكان الشىء الوحيد الذى تذكرته وكان يطوف بذهنى دائماً هو نظرات فريد شوقى وابتساماته، ووجدت نفسى أهتم بكل ما يقال عنه وبأحاديث زملائه عنه وبما تنشره الصحف وبأفلامه التى لم يفتنى منها فيلم، وأرادت الأقدار أن يكون فريد شوقى بطل أول فيلم ظهرت فيه وهو فيلم "حكم القوى"، وكان عملنا فى فيلم "حكم القوى" فرصة ليعرف كل منا الآخر معرفة وثيقة، أدرك فريد شوقى أننى أعانى آلاما نفسية أكتمها بين ضلوعى، ووجدت منه عطفاً شديداً شجعنى أن أصارحه بهذه الآلام، شكوت له أسرتى التى تحارب هوايتى للفن، وكان هو أيضاً يعانى آلاماً وصارحنى بهذه الآلام، والتقت عواطفنا وأحاسيسنا عند نقطة واحدة، وحاول كل منا أن ينقذ الآخر مما يعانيه من آلام النفس والقلب، فلما عرض على الزواج كانت الإجابة أسرع من السؤال، وتزوجنا فى اليوم الأخير من تصوير الفيلم.

أزواج هدى سلطان

وسبق للفنانة هدى سلطان الزواج عدة مرات قبل أن تتزوج من الفنان فريد شوقي، والبداية مع محمد نجيب، والتي تزوجته بعمر 14 عاماً، وأنجبت منه ابنتها، نبيلة، ثم تزوجت من المنتج الفنى والموزع السينمائى، فؤاد الجزايرلي وانفصلا، وتزوجت من فؤاد الأطرش شقيق الموسيقار فريد الأطرش، ثم زواجها من الفنان فريد شوقى، وبعد الانفصال عنه، تزوجت للمرة الأخيرة من المخرج المسرحي حسن عبد السلام.

مرض هدى سلطان

أصيبت هدي سلطان بمرض «سرطان الرئة» وظلت تعانى 5 سنوات، وأخفى عليها أسرتها حقيقة مرضها، حتى توفيت في 5 يونيو عام 2006، بمستشفى دار الفؤاد عن عمر يناهز 80 عاما، بعد 50 يوماً من وفاة ابنتها مها فريد شوقي.

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