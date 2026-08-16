قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يعلن انهاء كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد
سلاف فواخرجي لـ "صدي البلد": فخورة بنجاح «أرض الملائكة» وأحب الأعمال الإنسانية.. فيديو
بريطانيا.. خطط لرفع أسعار المياه خلال موجات الجفاف وتشجيع ترشيد الاستهلاك
قبل حلول الموعد بأيام.. تفاصيل أول زيادة سنوية 15% على الإيجار القديم
وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي الجديد لـ183 يوم..ويكشف السبب
وزير التعليم يحسم الجدل بشكل نهائي حول موعد بداية العام الدراسي الجديد .. تفاصيل
ملف غزة وباقي التحديات.. الرئيس السيسي يستقبل كوشنر لبحث التطورات بالمنطقة
وزير التعليم يعلن اعتماد مناهج 2 بكالوريا من مؤسسة “IBO” قبل إعلانها للطلاب
الاستثمار الألماني في أمريكا يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات وسط ضبابية السياسات
مقتل 17 مسلحا وإصابة آخرين في عمليتين عسكريتين جنوب غربي باكستان
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس الغد.. درجة الحرارة هتوصل كام؟
أخبار التكنولوجيا | آبل ترسل تحذيرات سرية في 110 دول.. أنثروبيك تختبر علامة مائية خفية لنصوص Claude
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

3 و4 أشهر بلا مستحقات.. إيهاب منصور يسأل الحكومة عن أوضاع عمال التموين

إيهاب منصور
إيهاب منصور
حسن رضوان

تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى وزير المالية ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين بعقود الاستعانة في مديريات التموين بمختلف المحافظات، وعلى رأسها مديرية التموين بمحافظة الجيزة.

مستحقات متأخرة لعدة أشهر

وأوضح منصور، أن العاملين بعقود الاستعانة يواجهون تأخرًا متكررًا في صرف مستحقاتهم المالية، وصلت فتراته في بعض الحالات إلى ثلاثة وأربعة أشهر، الأمر الذي يضاعف أعباءهم المعيشية ويضعهم أمام ضغوط متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.

وأشار إلى أن هؤلاء العاملين يحصلون على أجور شهرية لا تتجاوز 1400 جنيه، بما يعادل نحو 18% فقط من الحد الأدنى للأجور، إلى جانب عدم تمتعهم بالتأمين الصحي أو صرف بدل انتقال، رغم استمرارهم في أداء مهامهم منذ عام 2020.

أجور محدودة وغياب التأمين الصحي

وأكد عضو مجلس النواب، أن استمرار العمل بهذه الأوضاع يفرض أعباء كبيرة على العاملين وأسرهم، خاصة مع تدني الأجور وغياب عدد من المزايا الأساسية المرتبطة بالعمل.

ولفت إلى أن بعض العاملين اقتربوا من سن الأربعين، وهو ما قد يحد من فرصهم في التقدم للمسابقات الحكومية التي يتم الإعلان عنها، ويضع مستقبلهم الوظيفي أمام مزيد من عدم الاستقرار.

مطالب برلمانية للحكومة

وطالب إيهاب منصور، الحكومة بالكشف عن أسباب التأخر المتكرر في صرف مستحقات العاملين بعقود الاستعانة، والإجراءات التي ستتخذها لضمان انتظام الصرف وعدم تكرار الأزمة.

كما طالب ببيان خطة الحكومة لتحسين أوضاع هؤلاء العاملين، وتوفير مظلة للتأمين الصحي لهم، إلى جانب مراجعة أجورهم بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، بما يكفل لهم حياة كريمة واستقرارًا وظيفيًا.

مجلس النواب المهندس إيهاب منصور لجنة القوى العاملة حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

ترشيحاتنا

بنزيما

الهلال يدرس امكانية فسخ التعاقد مع بنزيما

فعاليات دورة «Sports ER»

ختام دورة Sports ER لتطوير المنظومة الطبية وتأهيل الكوادر بالأندية

آرسنال

تعرف على تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي

بالصور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد