3 و4 أشهر بلا مستحقات.. إيهاب منصور يسأل الحكومة عن أوضاع عمال التموين

تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى وزير المالية ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين بعقود الاستعانة في مديريات التموين بمختلف المحافظات، وعلى رأسها مديرية التموين بمحافظة الجيزة.

مستحقات متأخرة لعدة أشهر

وأوضح منصور، أن العاملين بعقود الاستعانة يواجهون تأخرًا متكررًا في صرف مستحقاتهم المالية، وصلت فتراته في بعض الحالات إلى ثلاثة وأربعة أشهر، الأمر الذي يضاعف أعباءهم المعيشية ويضعهم أمام ضغوط متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.

وأشار إلى أن هؤلاء العاملين يحصلون على أجور شهرية لا تتجاوز 1400 جنيه، بما يعادل نحو 18% فقط من الحد الأدنى للأجور، إلى جانب عدم تمتعهم بالتأمين الصحي أو صرف بدل انتقال، رغم استمرارهم في أداء مهامهم منذ عام 2020.

أجور محدودة وغياب التأمين الصحي

وأكد عضو مجلس النواب، أن استمرار العمل بهذه الأوضاع يفرض أعباء كبيرة على العاملين وأسرهم، خاصة مع تدني الأجور وغياب عدد من المزايا الأساسية المرتبطة بالعمل.

ولفت إلى أن بعض العاملين اقتربوا من سن الأربعين، وهو ما قد يحد من فرصهم في التقدم للمسابقات الحكومية التي يتم الإعلان عنها، ويضع مستقبلهم الوظيفي أمام مزيد من عدم الاستقرار.

مطالب برلمانية للحكومة

وطالب إيهاب منصور، الحكومة بالكشف عن أسباب التأخر المتكرر في صرف مستحقات العاملين بعقود الاستعانة، والإجراءات التي ستتخذها لضمان انتظام الصرف وعدم تكرار الأزمة.

كما طالب ببيان خطة الحكومة لتحسين أوضاع هؤلاء العاملين، وتوفير مظلة للتأمين الصحي لهم، إلى جانب مراجعة أجورهم بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، بما يكفل لهم حياة كريمة واستقرارًا وظيفيًا.