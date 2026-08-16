أمطار وفيضانات في عز الصيف.. ظاهرة جوية نادرة تضرب إسرائيل والأسوأ قادم

شهدت مناطق متفرقة في إسرائيل، الأحد، هطول أمطار غير معتادة خلال شهر أغسطس، وسط تحذيرات من تشكل فيضانات جديدة في عدد من المناطق، بعد تسجيل كميات قياسية من الأمطار خلال الأيام الماضية.

وسجل موشاف بقاعوت في وادي الأردن 11 مليمترًا من الأمطار، فيما حذرت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية من خطر الفيضانات في المنطقة، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة بعد الظهر في منطقة القدس وصحراء يهودا والبحر الميت.

تأتي هذه الأجواء الاستثنائية في إسرائيل بعد أمطار غزيرة ضربت منطقة القدس وشمال صحراء يهودا، السبت، وتسببت في فيضانات بعدد من الأحياء جنوب وشرق القدس.

وسجلت محطة معاليه أدوميم 21 مليمترًا من الأمطار خلال ساعة واحدة، بإجمالي بلغ 25 مليمترًا، في رقم نادر بالنسبة لشهر أغسطس، بينما شهدت مناطق أخرى كميات متفاوتة من الأمطار خلال فترة زمنية قصيرة.

في المقابل، تشير توقعات الطقس في إسرائيل إلى انخفاض درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، قبل أن تعاود الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من الأربعاء، مع ارتفاع ملحوظ الخميس، تمهيدًا لموجة حر شديدة خلال الأيام التالية.