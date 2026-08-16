ختام دورة Sports ER لتطوير المنظومة الطبية وتأهيل الكوادر بالأندية

اختُتمت فعاليات دورة «Sports ER»، التي نظمها الاتحاد المصري لكرة القدم التي استهدفت تطوير المنظومة الطبية داخل الأندية الرياضية، ورفع كفاءة وتأهيل الكوادر العاملة في المجال الطبي الرياضي، بما يسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للرياضيين.

اهتمام متزايد بالطب الرياضي

وشهدت الدورة التركيز على عدد من المحاور المرتبطة بالتعامل الطبي مع الحالات والإصابات التي قد يتعرض لها اللاعبون خلال التدريبات والمنافسات، إلى جانب تطوير مهارات الأطقم الطبية ورفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة داخل الملاعب والمنشآت الرياضية.

تأهيل الكوادر لدعم الرياضيين

وتأتي إقامة دورة «Sports ER» في إطار الاهتمام بتطوير الكوادر الطبية بالأندية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في المنظومة الرياضية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى وجود أطقم مؤهلة تمتلك القدرة على سرعة التعامل مع الإصابات والحالات الطارئة، بما يحافظ على سلامة اللاعبين ويساعدهم على العودة إلى الملاعب بصورة آمنة.

خطوة جديدة نحو تطوير المنظومة الطبية

ومن المنتظر أن تسهم مخرجات الدورة في دعم جهود تطوير منظومة الطب الرياضي، من خلال الاستفادة من الخبرات المكتسبة وتطبيقها داخل الأندية، بما يعزز معايير الرعاية الطبية ويرفع مستوى التعامل مع مختلف الحالات التي تواجه الرياضيين خلال الموسم.