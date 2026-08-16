البورصة تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق والتطبيق

انتهت البورصة المصرية من أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من أول سبتمبر 2026، حيث شهدت مؤشرات البورصة المصرية عدداً من التغيرات تمثلت في حذف وانضمام 4 شركات لمؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية، فيما شهد مؤشر EGX70 EWI حذف وانضمام 12 شركة وانضمت منهم 3 شركات إلى مؤشر EGX30، كما تم حذف وانضمام 9 شركات من مؤشر EGX100 EWI.

وفي إطار جهود البورصة المصرية المستمرة لتطوير منهجيات مؤشرات السوق وتعزيز كفاءتها واستقرارها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يتوافق مع طبيعة وأهداف كل مؤشر واحتياجات المستثمرين والمنتجات الاستثمارية المرتبطة بها، تم تطبيق بعض التعديلات على معايير اختيار الشركات المكونة لمؤشري EGX30 وEGX70 EWI.

مؤشر EGX30

فيما يتعلق بمؤشر EGX30، تم تعديل معيار الترتيب النهائي للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر بإعطاء وزن قدره 50% لكل من رأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول ومتوسط قيمة التداول اليومي، بدلاً من الاعتماد على معيار متوسط قيمة التداول اليومي فقط في الترتيب النهائي لتلك الشركات، وذلك لضمان انضمام الشركات كبيرة الحجم ذات معدلات السيولة الجيدة.

أما بالنسبة لمؤشر EGX70 EWI، فقد تم إضافة آلية الحد من دوران مكونات المؤشر “Buffer Rule” لاختيار الشركات -المستوفاة لكافة المعايير- للانضمام للمؤشر، بحيث يتم الإبقاء على الشركات الحالية بالمؤشر طالما كان ترتيبها ضمن أفضل 85 شركة وفقاً للمتوسط اليومي لقيمة التداول. وذلك للحد من التغيرات الكبيرة من دخول وخروج عدد كبير من مكونات المؤشر.

وشهد مؤشر الشريعة EGX33 -الذي يضم الشركات الأكثر توافقاً مع أحكام الشريعة من بين الشركات الأكثر توافقاً مع معايير السيولة- تغيير شركتين فقط.

كما شهد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV - الذي يضم الشركات ذات التقلبات السعرية المنخفضة من بين الشركات الأكثر سيولة - حذف وانضمام عدد 13 شركة.

وتُجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشرات الأسهم، وتتم المراجعة الأولي عن الفترة من 1/7 إلى 31/12 ويتم بدء العمل بها أول مارس، وتتم المراجعة الثانية عن الفترة من 1/1 إلى 30/6 ويتم بدء العمل بها أول سبتمبر، وتشمل المراجعة حذف وانضمام الشركات وفقاً لمدى استيفائها لمعايير الانضمام لكل مؤشر.

وتم إرفاق الجداول الخاصة بالشركات وأسمائها.

ولمزيد من التفاصيل بشأن معايير الانضمام للمؤشرات، يمكنكم الرجوع إلى منهجيات المؤشرات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبورصة ويجري حالياً تحديث منهجيات المؤشرات ذات الصلة بما يعكس التعديلات الجديدة التي تم إقرارها، على أن يتم تحديث تلك المنهجيات قبل بدء العمل بنتائج المراجعة الدورية في الأول من سبتمبر 2026.